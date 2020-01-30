Prof. Dr. Dikmen Gürün'ün çalışmaları ENKA Sanat'ta ele alındı

Etkinlikte konuşan yapan Dikmen, tiyatronun zor dönemlerde düşünceleri ve ruhları zenginleştirdiğini belirterek, "Oscar Wilde, 'Sahne, sanatın yaşama döndüğü alandır' der. Tiyatronun çok katmanlı yapısı, onu hayata dair tartışmaların yaşandığı bir sanat olarak yüceltiyor. Bu süreçte dinamik ve genç bir seyirci kuşağıyla karşılıklı bir etkileşim yaşanıyor." dedi.

Dikmen, tiyatronun yaratıcılık, bilgilenme, aydınlanma ve düşünme süreci olarak toplumun ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret ederek, "Tiyatro her zaman eleştiren bir yapı olarak, mücadelesini sürdürmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Sinema ve tiyatro sanatçısı Şahika Tekand, 1980-1990'da tüm dünyada hızlı bir değişimin yaşandığını ve kendilerinin o dönemde "Nasıl tiyatro yapacağız?" merakıyla bir şeyler ortaya koymaya çalıştıkları söyledi.

- "Zekasıyla, yüreğiyle ve tiyatro aşkıyla inanılmaz biridir"

Tekand, aynı dönemde Türk izleyicisinin bakışıyla tiyatro festivali anlayışının da değiştiğine değinerek, şunları kaydetti:

"İstanbul Tiyatro Festivali, Dikmen Gürün'den sonra uluslararası anlamda önemli bir festival haline geldi. Ben Dikmen Hoca ile yurt dışında onun açtığı şanslarla birçok projede çalıştığım zaman onu görüyordum. Dikmen Hoca ile konuşurken ya da onun hakkında bir şey önerirken sadece bizim değil, yurt dışında gördüğüm insanların da gırtlağı kuruyordu. Çünkü Dikmen Hoca garip bir şekilde yeteneğin kokusunu alırdı. Zekasıyla, yüreğiyle ve gerçekten tiyatro aşkıyla o inanılmazdır. Birinde küçük bir ışık görsün onu parlayan bir aleve dönüştürmek için ne gerekiyorsa yapar. O yüzden onun bu tarafı yurt dışında da biliniyordu. Yurt dışında birini izleyip, İstanbul'a davet ettiği zaman orada muhakkak bir atlamanın olacağı bilinirdi. Bu duruma defalarca tanık oldum."