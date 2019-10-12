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Prof. Dr. Eraslan: Gazetecilere saldırı, örgütün kötü durumda olduğunu gösteriyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2019 15:39 | Son Güncelleme

ANADOLU Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.

Prof. Dr. Eraslan: Gazetecilere saldırı, örgütün kötü durumda olduğunu gösteriyor

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - ANADOLU Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Eraslan, PKK/YPG'li teröristlerin Mardin'in Nusaybin ilçesinde basın mensuplarını hedef aldığı saldırılarıyla ilgili olarak, "Bu, doğrudan o bölgedeki gerçeklerin kamuoyuna aktarılmasını engellemeye çalışan bir terör örgütü faaliyetidir. Bu da örgütün ne kadar kötü ve zor durumda olduğunun göstergesidir" dedi.
Medya, sosyal medya ve psikoloji üzerine birçok çalışması bulunan Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Eraslan, "Kahraman ordumuz, Barış Pınarı Harekatı’yla şu anda tüm dünyadaki operasyonel süreci değiştiriyor. Kahraman ordumuz bu süreçte büyük başarı elde etti ve bu ordunun başarılarını kamuoyuna, ulusal ve uluslararası alanda açıklayan gazeteciler hedef alınıyor" dedi.
'BAŞARISIZLIĞI ÖRTME ÇABASI'
Prof. Dr. Eraslan, saldırının spontane gelişmiş bir olay olmadığını ifade ederek, "Yani terör örgütünün direkt olarak gazetecileri hedef alması başarısızlığı örtme amaçlı yaptığı bir saldırı. Yalnız şunu da gözden kaçırmamak lazım ki gazetecilerimizin orada bulundukları lokasyonlar, konumlar ve yerler bildirilmekte ve ona göre hareket edilmekte. Bu da ordunun büyük başarısı, terör örgütünün de büyük başarısızlığının göstergesi. Çünkü gazeteci onların nasıl kaçtığını, kaçarken arkada bıraktıklarını, kimlerden ne yardımı aldığını hepsini çok net bir şekilde ulusal ve uluslararası kamuoyuna aktarıyor. Bu da gazetecilerimizin büyük bir başarısı. Buradan yaralanan arkadaşlarımıza da şifalar diliyoruz. Bu çok önemli bir olay. Şimdiye kadar hiç bu kadar doğrudan gazeteciler saldırı altına alınmamıştı. Hani bu PKK terör örgütü demokratik, barışsever ve insan haklarını savunuyordu? Silahı olmayan, herhangi bir şekilde kendini müdafaa edemeyen elinde sadece kamera ve mikrofonu olan gazetecilere doğrudan saldırmakta" diye konuştu.
'TESADÜF OLAMAZ'
PKK terör örgütünün gazetecileri sınırın öte yanından hedef almasını doğrudan bir konumlandırma olarak tanımlayan Eraslan, "Orada onlarca yüzlerce bina içerisinde havan mermisinin, roketatarın doğrudan gazetecilerin kaldığı yere atılması bir tesadüf olamaz. Bu doğrudan o bölgedeki gerçeklerin kamuoyuna aktarılmasını engellemeye çalışan bir terör örgütü faaliyetidir. Bu da örgütü ne kadar kötü ve zor durumda olduğunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Eraslan: Gazetecilere saldırı, örgütün kötü durumda olduğunu gösteriyor

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