Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu öneriyor! Bu yağ her derde deva

Cildin sağlıklı olması ilk olarak vücut sağlığının ve direncinin iyi olmasıyla başlıyor. Sağlıklı beslenmek bağışıklığı güçlendirdiği gibi cildi, saçları ve tırnakları da istenilen görünüme kavuşturuyor. Cilt bakımında kullanılan üzüm çekirdeği yağında sağlık için çok değerli vitaminler bulunuyor. Ağız yoluyla tüketildiğinde birçok hastalığa karşı iyi gelen üzüm çekirdeği yağı cildinizi de koruyor, cilt lekelerini gideriyor ve cildi pürüzleştiriyor. İşte üzüm çekirdeği yağının faydaları…

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞININ CİLT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Akne ve sivilcelerin giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Gözaltı morluklarını azaltıyor

Cildi besleyerek nem oranını dengelemekte ve cildin kurumasına engel olmaktadır

Yara, yanık ve sivilce izlerinin onarılmasını hızla sağlamakta ve cilt üzerinde leke kalmamasını sağlamaktadır.

Yaşlanma belirtilerinin azalmasına yardımcı olan üzüm çekirdeği yağı aynı zamanda kırışıklıkları da önlemektedir.

Yaşlılık ve güneş lekelerinin giderilmesinde etkili olabilmektedir. Daha çok el üzerindeki yaşlılık lekelerine iyi geldiği görülmüştür.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞININ FAYDALARI