Prof. Dr. Karatay: Beton dikmeyin; zeytin ağacı dikin

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Mut ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu'na katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, tarıma destek verilmesi gerektiğini belirterek, "Oturup bina yapmayın, beton dikmeyin; zeytin ağacı dikin. Hepimizin geleceği zeytindedir ve zeytinyağındadır" dedi.

Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda yapılan sempozyuma ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Mut Belediyesi halk oyunları ekibi ile Gazi İlkokulu öğrencilerinin gösterisinin ardından sempozyumda konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, bir kardiyolog olarak, zeytin ve zeytinyağının faydalarını halka anlatmak zorunda olduğunu ifade ederek, "Sağlığımızı korumak mecburiyetindeyiz. Bütün kurumları, hiçbir ayrım yapmadan zeytini ve tarımı desteklemeye çağırıyorum. Başka hiçbir şey yapmayın, oturup bina yapmayın, beton dikmeyin; zeytin ağacı dikin. Hepimizin geleceği, çocuklarımızın geleceği, torunlarımızın geleceği zeytindedir ve zeytinyağındadır. Bütün dünya buna yatırım yapmaktadır. Otomotiv yatırımı önemli değil. Yolların yapılması önemli değil. 9 katlı binaların, 50 katlı AVM'lerin yapılması önemli değil. Medeniyet o değil. Medeniyet çiftçinin desteklenmesi, tarımın desteklenmesidir. Bir ülke tarımı ayakta tutarsa ayakta kalabilir. Yollarla ayakta kalamaz" diye konuştu.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ANTİOKSİDANI

Zeytinyağının dünyanın en önemli antioksidanı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karatay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hipokrat, milattan önce 5'inci yüzyılda zeytinyağıyla mide ülseri ve kolerayı tedavi etmiştir. Bağırsaklarımızdaki sıkıntıları götüren soğuk sıkım zeytinyağıdır. Yaşlılarda bağırsaklar çalışmamaya başlarsa beyin de gider. Çünkü bağırsaklarımız ikinci beyin. Maalesef ben biliyorum, Mut'tan zeytin alınıp başka markalarla piyasaya sürülüyor. Buna da o kadar çok üzülüyorum ki; mümkün olduğu kadar sahip çıkın. Çiftçiyi ve tarımı desteklemek mecburiyetindeyiz. O zaman hiç kimse bizi yıkamaz, bölemez."

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Canan Karatay'a hemşehrilik beratı verdi. Daha sonra 1300 yaşındaki zeytin ağacından elde edilen zeytinyağı açık artırmaya çıkarıldı. Zeytinyağı 20 bin liraya alıcı buldu. Daha sonra, Prof. Dr. Canan Karatay ve protokoldekiler Atatürk Bulvarı'nda yabancı plakalı araçlarda bulunanlara Mut zeytinyağı hediye etti.