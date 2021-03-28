Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşıya güvenip önlemleri gevşetmemeliyiz

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısı ile ilgili yaptığı paylaşımlarda salgının önüne geçebilmek için tedbirlerin önemine değinerek, "Çin’de henüz aşılama oranı çok düşük olmasına rağmen önlemler sayesinde vaka çok az. Aşıya güvenip önlemleri gevşetmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ceyhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Aşıların yapıldığı oranda vaka sayısının azalacağı düşüncesi doğru değildir. Yani toplumun yüzde 30’unu aşıladığınızda, önlemleriniz yeterli değilse, vaka sayısı artmaya devam ediyor. Bu artış toplumsal bağışıklık sağlayacak düzeyde (yüzde 75) aşılamaya ulaşıncaya kadar devam ediyor.

ABD, Avrupa’nın en yüksek oranda aşı yapan ülkesi Sırbistan’da önlemler gevşediği için vaka sayıları artmaya devam etmektedir. İsrail aşılama devam ederken önlemlere devam ettiği için vaka sayısı azalıyor.

Çin’de henüz aşılama oranı çok düşük olmasına rağmen önlemler sayesinde vaka çok az. Aşıya güvenip önlemleri gevşetmemeliyiz"





