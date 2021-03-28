Son Dakika: 28 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

28 Mart 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 29 bin 58 oldu.

17 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 957 bin 93'e yükseldi.

Toplam test sayısı 37 milyon 877 bin 236'ya ulaştı. Toplam vaka sayısı 3 milyon 208 bin 173, vefat sayısı 31 bin 76, ağır hasta sayısı 1968 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

28 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

27 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (27 Mart) koronavirüs nedeniyle 151 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 30 bin 21 olarak açıklanmıştı.





