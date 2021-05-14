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  4. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın tedbirle alakası yok

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın tedbirle alakası yok

14.05.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Vaka sayılarındaki azalmaların şu anda bizim aldığımız tedbirlerle falan alakası yok. Şu anki azalma; hiç aşı yapmayan, doğru dürüst tedbir almayan ülkelerde de var. Bu paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın tedbirle alakası yok

29 Nisan'da başlayan 'tam kapanma' uygulamasının bitmesine sayılı günler kala gözler pazartesi günü gerçekleşecek olan kabine toplantısına çevrildi. Yeni kararların alınacağı kabine toplantısı öncesi, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarılar geldi.

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Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 17 Mayıs pazartesi günü açıklanması beklenen 'normalleşme' kararları öncesinde çağrıda bulundu.

"DAHA ÖNCE 3 KEZ YANLIŞ YAPTIK"

Habertürk televizyonunda konuşan Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Daha önce üç kez yanlış yaptık. İlk başta haziranda açarak, sonra sonbaharda açarak ve en büyük yanlışı da mart ayında yaptık. Büyük bir artış dönemi yaşadık. Bunları yapmamamız lazım. Normalleşmenin kademeli olması doğru ama aynı zamanda kademelendirmenin nasıl yapıldığı da önemli.

NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

İlk başta şuna dikkat edeceğiz; açılması elzem olan sektörlerden başlayacağız. İkinci dikkat edeceğimiz nokta; bu normalleşmenin hem sektöre hem bize yararı olacak. Önce ilk açacağımız yerler salgının yani bulaşın esas kaynağı olan yerler olmamalı. Buna baktığımız zaman, esas kaynak üç tane; bir tanesi ev ortamı, ikincisi toplu taşıma araçları, üçüncüsü de iş yerleri.

"ÖZEL SEKTÖR DE DAHİL EDİLMELİ"

İş yerlerini sadece kamuya özel tedbirlerle götüremeyiz. Mutlaka özel sektörün de katıldığı esnek çalışma ve gerekiyor ise vardiya usulü çalışma olmalı. Bunları bu şekilde yaparsak ve birden bire, birkaç kısıtlamayı kaldırmazsak o zaman istediğimiz sonuçları elde edebiliriz.

"VAKA SAYILARINDAKİ AZALMALARIN TEDBİRLE ALAKASI YOK"

Hala vaka sayımız çok yüksek. Kolay olmayacak. Ve şu bizi yanıltıyor; vaka sayılarındaki azalmaların şu anda bizim aldığımız tedbirlerle falan alakası yok. Onun büyük etkisini daha görmeye başlamadık. Eğer o eklenirse daha hızlandığını göreceğiz. Şu anki azalma; hiç aşı yapmayan, doğru dürüst tedbir almayan ülkelerde de var. Bu paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir.


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koronavirüs (Covid-19) Mehmet Ceyhan tam kapanma

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