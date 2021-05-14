Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın tedbirle alakası yok

29 Nisan'da başlayan 'tam kapanma' uygulamasının bitmesine sayılı günler kala gözler pazartesi günü gerçekleşecek olan kabine toplantısına çevrildi. Yeni kararların alınacağı kabine toplantısı öncesi, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarılar geldi.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 17 Mayıs pazartesi günü açıklanması beklenen 'normalleşme' kararları öncesinde çağrıda bulundu.

"DAHA ÖNCE 3 KEZ YANLIŞ YAPTIK"

Habertürk televizyonunda konuşan Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:



Daha önce üç kez yanlış yaptık. İlk başta haziranda açarak, sonra sonbaharda açarak ve en büyük yanlışı da mart ayında yaptık. Büyük bir artış dönemi yaşadık. Bunları yapmamamız lazım. Normalleşmenin kademeli olması doğru ama aynı zamanda kademelendirmenin nasıl yapıldığı da önemli.

NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

İlk başta şuna dikkat edeceğiz; açılması elzem olan sektörlerden başlayacağız. İkinci dikkat edeceğimiz nokta; bu normalleşmenin hem sektöre hem bize yararı olacak. Önce ilk açacağımız yerler salgının yani bulaşın esas kaynağı olan yerler olmamalı. Buna baktığımız zaman, esas kaynak üç tane; bir tanesi ev ortamı, ikincisi toplu taşıma araçları, üçüncüsü de iş yerleri.