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  4. Prof. Dr. Mustafa Karataş'a gelen ilginç sorular bitmiyor! "Eşim üzerime 2 tane gacı getirdi..."

Prof. Dr. Mustafa Karataş'a gelen ilginç sorular bitmiyor! "Eşim üzerime 2 tane gacı getirdi..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.03.2024 14:17
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Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın iftar ve sahur programında seyircilerden ilginç sorular geliyor. Son olarak sahur programında bir kişi yayına bağlanarak "Eşim üzerime 2 tane gacı getirdi..." dedi.

Prof. Dr. Mustafa Karataş'a gelen ilginç sorular bitmiyor! "Eşim üzerime 2 tane gacı getirdi..."

Ramazan ayında farklı kanallarda boy gösteren ilahiyatçılardan biri de Prof. Dr. Mustafa Karataş... Karataş'a ramazanın başından beri ilginç sorular geliyor. Onlardan biri yine sahur programında ortaya çıktı.

‘Mustafa Karataş ile Sahur Vakti’ne bağlanan bir seyirci "Eşim üzerime 2 tane kadın getirdi..." diyerek söze başladı. Karataş ise konuğunu bölmeden sessizce dinledi.

Adını paylaşamayan seyirci "Benim çocuklarım küçük bıraktı gitti tekrar eve gelmek istiyor. Çalıştım çocuklarıma baktım birini evlendirdim..." deyince ilahiyatçı "O adam nerede?" dedi.

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Seyirci ise "O adam başka karıyla yaşıyor" yanıtını verinde Karataş ise "Senin yanına mı gelmek istiyor? Sen istemiyorsun? Alma ne yapacak?" dedi.

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"GÖNLÜNÜ RAHAT TUT"

Kadın seyirci yaşadıklarını anlatınca Mustafa Karataş "Affedersen gelsin ama kadını bırakmıyor. Sen ne düşünüyorsun?" dedi. Seyirci "Yalnız yaşamak çocuklarımla yaşamak" dedi.

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Karataş ise "Bir defa anacım sen boşanmış olmuyorsun, sen günaha girmiş olmuyorsun, sen ne yaparsan sana haktır o hak etmiş. Gönlünü rahatını bozma" tavsiyesinde bulundu.

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