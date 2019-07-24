Prof. Dr. Oğuz Özyaral’dan YKS tercihlerine ilişkin uyarılar

İstanbul Rumeli Üniversitesi Kurucu Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Ben gençlere sevgiyle, saygıyla, bilgiyle dokunmak istiyorum. Hayat gençlikte ve gençlerde. Doğru seçim yapın, doğru adım atın” dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinin başlamasıyla birlikte üniversite adayları ve aileleri doğru tercih yapabilmek için Ankara ANFA Park Altınpark Fuar Merkezi’nde düzenlenen “Doğru Tercih Doğru Gelecek” adlı etkinliğe akın etti. İstanbul Rumeli Üniversitesi Kurucu Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, tercih sürecinde öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Özyaral, İHA’ya yaptığı açıklamada tercih sürecinin çok önemli olduğunu ve bu sürecin adım adım yürünmesi gerektiğini ifade etti. Özyaral, “Çok önemli bir kademe açıldı. Sınavlar bitti, sonuçlar elde, kafalar karışık deniyor. Kafa karışıklığı diye bir şey yok. Adım adım yürümemiz gerekiyor. Öğrencilerin yeteneklerini, hayallerini ve ideallerinin hepsini bir yerde toplaması gerekiyor. Hayal ve idealler arasında farklılıklar var, çünkü dünyanın genelinde yükselen değerler var. Hangi meslekler yükseliyor, öğrencilerin sorması gerekiyor, ‘Acaba ben bu meslekte yer edinirsem bir yere doğru adım atabilir miyim?’ diye sormak lazım. Üniversiteyi bitirdiğiniz zaman alacağınız diploma sizin hayatınıza yön verecek” şeklinde konuştu.

“Kupkuru bir diplomayla bir yere gelinmiyor”

Artık bir diplomanın yeterli olmadığını ve yan dallarla alınan eğitimin desteklenmesi gerektiğini belirten Özyaral, “Artık ‘Bir diploma yeterli mi değil mi’ bu sorularla devam etmek gerekiyor. Dolayısıyla tercih yaparken öğrencinin ve ona destek veren ailenin dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi yan dal ve çift ana dal imkanları. Sürekli eğitim merkezlerinin oluşturduğu kariyer planları. Yani ben işveren olarak sizin öz geçmişinize bakacağım, ‘Ne yaptınız’, ‘Hangi sosyal sorumluluk projeleri içerisindeydiniz’, ‘Okuduğunuz üniversite size neler kattı’ kupkuru bir diploma alınarak bir yere gidilemeyen bir dünyadayız. Türkiye çok önemli bir konumda bulunuyor. Dört yol ağzında; kuzeyden güneye, doğudan batıya hareket halindeki bir coğrafyadayız. Bu coğrafyada oluşturulabilecek meslekler ve önümüzdeki 20 yıl boyunca yok olacak 20 mesleği bir kenara atıp yükselen değerlerin hangi meslekler olduğu üzerinden hareket etmek lazım” ifadelerini kullandı.

“Üniversite pazar yeri değil”

Öğrencilerin artık çok özele inerek tercih sürecinde spesifik davranması gerektiğini öğütleyen Prof. Dr. Özyaral, “Artık bir fakülte içerisindeki bir bölümün fakülteleştiğini görüyoruz. Yani değer kazanının farklılaştığını görüyoruz. Öğrenciler spesifik davranmalı, çok özele inmeli. Tıp fakültesi diye tutturmak yerine alınan puanlar doğrultusunda bir fizyoterapi ve rehabilitasyon okumak, beslenme ve diyetetik okumak, gastronomi okumak, detaylara dalmak gerekiyor. Detaylar sizi yukarı kaldıracak. Siz bu yukarı kalkışta sürekli çaba sarf etmeniz gerekiyor. Ben üniversiteyi seçtim oraya gittim ama üzgünüm üniversite bir pazar yeri değil” diye konuştu. “Bu sınavdaki başarı çok önemli bir ölçüt değil”

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, eğitimin hayat boyu devam edebileceğine ve gelen sonuçlara göre öğrencilerin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğine dikkat çekti. Özyaral, “Evet, bugün bir fuarda yer aldık ama kendimizi tanıtmakla beraber amacımız gençlere dokunmak. Sadece kendi üniversiteme gel tanımlaması olmaz. Hangi puanla hangi açıdan doğruya yürürsün. Puanınız yetmeyebilir, iki yıllık meslek okulları hayata açılan kapıdır. Orada kendinizi güçlendirirsiniz. Bu sınavdaki başarı çok önemli bir ölçüt değil. İki yıl içerisinde bütün yaptığınız aktivite, kazandığınız değerler ve alacağınız puan sonrasında dikey geçiş yaparak dört yıllık eğitim veren fakültelerde okuyabilirsiniz. Bunun imkanı asla kısıtlı değil. Yükseköğretim Kurumu size yaşam boyu eğitim felsefesi doğrultusunda bütün kapıları açık bırakmış. Bitirdiğinizde yüksek lisans yapın” şeklinde konuştu.