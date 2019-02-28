Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, "Kulak kiri olarak adlandırılan dış kulak yolu salgılarının pamuklu çöplerle veya sert cisimlerle temizlenmeye çalışılması da kulak yolu iltihaplanmalarına sebebiyet verir. Yaz aylarında uzun süre suda kalmak, özellikle bakımları iyi yapılmamış kirli havuzlarda yüzmek kulak iltihabı nedenlerindendir" dedi. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü nedeniyle, kulak ve işitme sağlığı ile ilgili bilgiler verdi. Kulak ve işitme sağlığı için kulak kepçesinden, iç kulağa, işitme sinirlerinden, beyin sapına ve beynin işitme korteksine kadar bütün yapıların bozulmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Şafak, "Kafa travmaları, baş boyun bölgesinde radyasyona maruz kalmak, kan dolaşımı bozuklukları, kan hastalıkları, sistemik veya kulak tutulumu yapan enfeksiyonlar, tümörler kulak sağlını olumsuz yönde etkileyebiliyor" açıklamasında bulundu.

"Kulaklarınızı temizlerken iltihaplanmasına neden olmayın"

Kulak kepçelerinin sesin hangi yönden geldiğinin algılanması açısından önemli olduğunu belirten Şafak, "Kulak kepçesine gelen tokat veya top çarpması gibi sert travmalar, donma veya yanmalar, kepçenin kıkırdak bölümünün delinerek küpe takılması gibi durumlar perikondrit olarak adlandırılan iltihaplara neden olabilir. Tedavi edilmediği takdirde kepçede şekil bozukluğu veya kulak yolunun tıkanması sonucunda işitme kaybı meydana gelebilir. Ayrıca kulak kiri olarak adlandırılan dış kulak yolu salgılarının pamuklu çöplerle veya sert cisimlerle temizlenmeye çalışılması da kulak yolu iltihaplanmalarına sebebiyet verir. Yaz aylarında uzun süre suda kalmak, özellikle bakımları iyi yapılmamış kirli havuzlarda yüzmek kulak iltihabı nedenlerindendir" dedi.

"Çocuklardaki orta kulak iltihabı ihmale gelmez"

Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, "Sıklıkla çocukluk çağlarında karşılaşılan geniz eti gibi üst solunum yolu tıkanıklıkları sonucu gelişen orta kulakta sıvı birikmesi gibi durumlar kolaylıkla ağrılı kulak iltihaplarına dönüşerek, kulak zarında yırtılmalara neden olabilir. Orta kulak sıvılarının yoğunlaşmasıyla, tekrarlı orta kulak iltihapları veya kulak zarlarının delik kalmasıyla orta kulak kemikçiklerinde erimeler ya da kireçlenmeler gelişebilir. Bu durum önemli derecelerde işitme kayıpları oluşturabilir. Bu nedenle 7-8 yaşlarına kadar çocukların orta kulaklarının durumları takip edilmeli, iltihapları veya zar delikleri gerekirse cerrahi yöntemlerle tedavi edilmelidir" ifadelerini kaydetti.