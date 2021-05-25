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Prof. Gökhan Hotamışlıgil kimdir? Gökhan Hotamışlıgil kaç yaşında, uzmanlığı ne?

25.05.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sabah FOX TV ekranlarında İsmail Küçükkaya’nın sunumu ile gerçekleşen “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programının bugünkü konuğu Prof. Gökhan Hotamışlıgil oldu. Aşı hakkında yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Hotamışlıgil, aşı konusunda tereddüt yaşayan kişiler için de açıklamalar da bulundu.

Prof. Gökhan Hotamışlıgil kimdir? Gökhan Hotamışlıgil kaç yaşında, uzmanlığı ne?

Aşı hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Gökhan Hotamışlıgil, aşıların koruyuculuğunun yüzde 95 gibi bir orana sahip olmasının çok zor olduğunu dile getirdi. Bu sebeple bu konuda söylenen şeylerin gerçeği yansıtmadığını da ifade etti.

Aşı tereddüdü yaşayan kişilere yönelik ise, bu konuda bir şüphe duyulmaması gerektiğini ifade etti. Aşıların aceleye gelmediği ve gerekli prosedürlerin uygulanarak aşıların piyasaya sürüldüğünü ifade etti. Yan etkiler konusunda ise Hotamışlıgil, “Aşının yan etkileri maksimum iki hafta içerisinde belli olur. Şu an için yapılan aşılardan sonra kişilerde bahsedildiği gibi ağır yan etkiler görülmedi. Bu tamamen safsata ve söylentiden ibarettir.” Dedi.

PROF. GÖKHAN HOTAMIŞLIGİL KİMDİR?

24 Haziran 1962 yılından doğan Gökhan Hotamışlıgil, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra ABD’ye giderek eğitimine orada devam eden Hotamışlıgil, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Harvard Üniversitesi’nden profesör unvanını almıştır.

Gökhan Hotamışlıgil’in buluşları çok sayıda ilaç geliştirme programının temelini oluşturmuştur. Bugüne kadar; diyabet, obezite ve kalp sağlığı alanlarında sayısız çalışmalar yapan Hotamışlıgil, 150’nin üzerinde makale, 25 binin üzerinde atıf ve 10’dan fazla patent ile sonuçlanan çalışmalara sahip olmuştur.

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TASSA (Turkish American Scientists & Scholars Association) ve Boston Türk Biyoloji grubunda yapmış olduğu çalışmalar nedeni ile Amerikan – Türk camiası tarafından Altın Türk ve Toplum Lideri olarak ödüllendirilmiştir.

Gökhan Hotamışlıgil, 2005 yılından itibaren Harvard Üniversitesi Genetik ve Karmaşık Hastalıklar Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır. Hotamışlıgil, Diyabet Merkezi üyesi ve aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

Hotamışlıgil, özellikle obezite, diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp-damar hastalıkları gibi sık görülen kronik metabolik hastalıkların temel mekanizmalarını aydınlatmaya yönelik yaptığı ufuk açan çalışmaları ile bilinmektedir.

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Gökhan Hotamışlıgil’in bu çalışmaları, metabolik hastalıklara yaklaşımda yeni kavramlar ve tedaviye yönelik özgün girişim yöntemleri ortaya çıkarmıştır.

Prof. Gökhan Hotamışlıgil, infertilite uzmanı olan ve Dünya Sağlık Örgütü’ne danışmanlık yapan Dr. Selen Ciliv ile üniversite birinci sınıftan beri evlidir.

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SEÇİLMİŞ ÖDÜLLERİ

  • 1991 Lucille P. Markey Predoctoral Fellowship in Developmental Biology
  • 1997 Pew Scholar in Biomedical Sciences, Pew Charitable Trusts
  • 2004 TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Ödülü, TUBA üyeliği
  • 2007 Amerikan Diyabet Birliği Bilimsel Olağanüstü Başarı Ödülü
  • 2009 American Association for Advancement of Science asil üyeliğİ
  • 2010 Uluslararası Obezite Cemiyeti Wertheimer Ödülü
  • 2010 Diyabet alanında Naomi Berrie Üstün Hizmet Ödülü
  • 2012 Richard J. Havel Lecture
  • 2013 Koç Bilim Ödülü
  • 2014 Uluslararası Danone Beslenme Ödülü
  • 2015 Uluslararası Endokrin Cemiyeti Roy O. Greep Üstün Bilimsel Başarı Ödülü
  • 2017 Hans L. Falk Memorial Lecture
  • 2018 EASD–Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for Excellence


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ismail küçükkaya FOX
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