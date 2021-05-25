Prof. Gökhan Hotamışlıgil kimdir? Gökhan Hotamışlıgil kaç yaşında, uzmanlığı ne?

Aşı hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Gökhan Hotamışlıgil, aşıların koruyuculuğunun yüzde 95 gibi bir orana sahip olmasının çok zor olduğunu dile getirdi. Bu sebeple bu konuda söylenen şeylerin gerçeği yansıtmadığını da ifade etti.
Aşı tereddüdü yaşayan kişilere yönelik ise, bu konuda bir şüphe duyulmaması gerektiğini ifade etti. Aşıların aceleye gelmediği ve gerekli prosedürlerin uygulanarak aşıların piyasaya sürüldüğünü ifade etti. Yan etkiler konusunda ise Hotamışlıgil, “Aşının yan etkileri maksimum iki hafta içerisinde belli olur. Şu an için yapılan aşılardan sonra kişilerde bahsedildiği gibi ağır yan etkiler görülmedi. Bu tamamen safsata ve söylentiden ibarettir.” Dedi.
24 Haziran 1962 yılından doğan Gökhan Hotamışlıgil, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra ABD’ye giderek eğitimine orada devam eden Hotamışlıgil, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Harvard Üniversitesi’nden profesör unvanını almıştır.
Gökhan Hotamışlıgil’in buluşları çok sayıda ilaç geliştirme programının temelini oluşturmuştur. Bugüne kadar; diyabet, obezite ve kalp sağlığı alanlarında sayısız çalışmalar yapan Hotamışlıgil, 150’nin üzerinde makale, 25 binin üzerinde atıf ve 10’dan fazla patent ile sonuçlanan çalışmalara sahip olmuştur.
TASSA (Turkish American Scientists & Scholars Association) ve Boston Türk Biyoloji grubunda yapmış olduğu çalışmalar nedeni ile Amerikan – Türk camiası tarafından Altın Türk ve Toplum Lideri olarak ödüllendirilmiştir.
Gökhan Hotamışlıgil, 2005 yılından itibaren Harvard Üniversitesi Genetik ve Karmaşık Hastalıklar Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır. Hotamışlıgil, Diyabet Merkezi üyesi ve aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.
Hotamışlıgil, özellikle obezite, diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp-damar hastalıkları gibi sık görülen kronik metabolik hastalıkların temel mekanizmalarını aydınlatmaya yönelik yaptığı ufuk açan çalışmaları ile bilinmektedir.
Gökhan Hotamışlıgil’in bu çalışmaları, metabolik hastalıklara yaklaşımda yeni kavramlar ve tedaviye yönelik özgün girişim yöntemleri ortaya çıkarmıştır.
Prof. Gökhan Hotamışlıgil, infertilite uzmanı olan ve Dünya Sağlık Örgütü’ne danışmanlık yapan Dr. Selen Ciliv ile üniversite birinci sınıftan beri evlidir.
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