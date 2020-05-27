Prof. Yusuf Kalko: Türkiye sağlık turizminde dünyada 1 numara olacak

Koronavirüs ile mücadelede Türkiye'nin sağlıkta çizdiği başarılı grafiğin uluslararası arenada ilgi çektiğine dikkat çeken Kalko bunun sağlık turizmi açısından büyük bir fırsat olduğunun altını çizdi. Kalko:" Türkiye sağlık turizminde dünyada bir numara olacak. Yeter ki bu fırsatı çok iyi kullanalım. Turizm Türkiye'nin olmazsa olmazı. Avrupa'nın en büyük turizm ülkeleri olan İtalya, İspanya, Fransa, Yunanistan Corona ile mücadelede çok zor bir süreç yaşadılar ve turizmde ciddi bir gerileme sürecindeler. Uzun bir süre de kendilerine gelemeyebilirler. Bizim doğamız var, tarihimiz var, iklimimiz var ve hastanelerimiz var. Tatil bölgelerinde oteller reklamlarını yaparken afişlerine şehir hastanelerini ya da bulundukları bölgedeki özel hastanelerin görsellerine de yer vererek sağlık turizmine destek olabilirler. İddia ediyorum dünyada kişisel turizm değişecek. İnsanlar gittikleri yerlerin doğası, tarihi güzellikleri dışında artık sağlık açısından donanımına da bakacak. 50 yaş üzerinde kalp krizi riski bulunan bir insan sağlık donanımı açısından güçlü olan ülkelerde tatil yapmayı tercih eder. Bizde deniz var, doğa var, sağlık da var. Bu süreci ülkece çok iyi kullanmamız gerekir.

Sağlık turizmi niye önemli? Kültür turizmi yapan insanlar ülkeye ortalama 900 - 1000 USD bırakıyor. Sağlık turizmi için gelenlerse ise ortalama 8000 - 9000 USD bırakıyor. O yüzden sağlık turizmini çok önemsiyorum. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sağlık turizmine verdiği destekten ötürü de kutluyorum." şeklinde konuştu.

