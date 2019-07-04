Profesyonel futbolcu maden ocağında çalışmaya başladı

Zonguldak Kömürspor'un 18 yaşındaki profesyonel futbolcusu Yağız Kandemiroğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) alınan bin işçi için yapılan kurada adının çıkmasının ardından maden ocağında çalışmaya başladı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un altyapısından yetişen ve geçen yıl kulüple sözleşme imzalayan Yağız Kandemiroğlu (18), TTK'ye bin işçi alımı için başvuru yaptı.

Noter huzurunda 3 Mart'ta çekilen kurada, maden ocağına pano ayak üretim işçisi olarak girmeye hak kazanan Kandemiroğlu, sağlık ve güvenlik soruşturmasının ardından TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde madenci olarak iş başı yaptı.

Yağız Kandemiroğlu, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı kuyu başında gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolculuk kariyerine devam ederken maden işçisi olarak da çalışmayı da sürdüreceğini söyledi.

Yer altında maden işçisi olarak çalışmanın zor olduğunu belirten Kandemiroğlu, şunları ifade etti:

"Her maceranın bir sonu vardır. Yıllardır futbol oynuyordum ve aynı zamanda okuyordum. TTK'ye alım sırasında 35 bin kişi başvurdu ve bin maden işçisi kurada işe girdi. Ben de başvuru yapan ve bin kişi içerisine girenler arasındaydım. Hayatım böyle çizildi ve ben de böyle devam ettim. Allah böyle nasip etti. Babam da zaten özel bir maden ocağında maden işçisi. Madencilik babadan oğula geçen bir meslek oldu. Zonguldakspor'un adı Kömürspor, şimdi madende kömür çıkartıyorum. Zonguldak'ın kömürü meşhurdur ve bunu her yerde gururla söylüyoruz."