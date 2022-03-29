Programdan ayrılan Arif Verimli'den Müge Anlı'yı şoke edecek sözler!

Prof. Dr. Arif Verimli, uzun yıllar boyunca Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekranlara geldi. Verimli, geçtiğimiz yıl ani bir kararla programdan ayrılmıştı. Arif Verimli, programdan ayrıldığını “Kimseye kırgın değilim” diyerek duyurmuştu.

Bu açıklamayla birlikte dikkatli seyirciler de Verimli'nin diğer danışman Şevki Sözen'le sık sık gerilim yaşadığını belirtmişti.

NE YAŞANMIŞTI?

12 Şubat'ta gerçekleşen yayında sevgilisine kaçan Sevgi'nin kocası Davut, "Ben boşanmak istiyorum. Buradan çıkıp kendimi atacağım, ne halleri varsa görsünler" demişti. Bu sözün üzerine de Şevki Sözen, Davut'a "İstersen huzur evinde kalabilirsin. Orada yaşıtlarınla çok eğlenceli vakit geçirirsin ve kıyafetlerin de ütülü olur. Kimseden yardım istemene gerek kalmaz" demişti.

Müge Anlı da Arif Verimli'ye bu konudaki düşüncelerini sormuştu. Verimli de "Ona da Şevki cevap versin. Her şeye cevap veriyor zaten" diye tepkisini göstermişti. Müge Anlı da bu tepkiye şaşırarak "Adam kendi görüşlerini belirtiyor. Ne var ki bunda?" diye karşılık vermişti.

"KIRGINIM"

Bu yaşananların ardından aylar sonra Arif Verimli, Yasemin Özçelik'in YouTube programında bazı açıklamalar yaptı. Verimli "Kimseye kırgın mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet kırgınım. Bir konu var her konuda uzmanlaşmış insanlar var. Hiç ilgisi olmayan bir insan sizin konunuzla ilgili oturur da ahkam keserse ne yaparsınız? Ben de buna bozuldum. Ve Müge’nin de bu hareketi destekleyen arka çıkan hareketine bozuldum ve çıktım gittim."

Şevki Sözen'in alanına girmesiyle ilgili de "Şevki Bey, biraz değil her gün alanıma giriyor. Rica ettik, tartıştık. Hiç dinlemedi arkadaşımız." dedi. "Daha çok kırgın olduğunuz kişi Müge Anlı mı Şevki Sözen mi? sorusuna da "Valla ikisinin de kıymeti yok benim için." cevabını verdi.

Verimli, Müge Anlı'nın kendisini sevseydi böyle yapmayacağını ifade etti.



