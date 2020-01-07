Prostat kanseri tanısı nasıl konulur? Prostat kanseri tanısında mr füzyon biyopsi yöntemi

Prostat kanserinin tipik erken belirtileri yoktur. Ancak ilerleyen dönemde ortaya çıkan şikâyetlerle kendini belli etmektedir. Bu aşamada ise kişinin bu hastalıktan kurtulma şansı mümkün olmayabilir. Bu nedenle hastalık henüz prostat içinde sınırlıyken yani hiçbir klinik bulgu vermediği erken dönemde tespit edilmesi oldukça önemlidir. Erken tanı için ailesinde prostat kanseri öyküsü olanların 45, olmayanların ise 50 yaşından sonra yılda bir kez prostat muayenesi için üroloji uzmanına başvurması gerekmektedir.

PROSTAT KANSERİ TANISI NASIL KONULMAKTADIR?

Prostattan salgılanan ve kana belli oranda geçen “PSA” olarak adlandırılan bir proteinin kandaki düzeyinin ölçülmesi ve prostatın makattan parmakla muayenesi tanıda ilk basamağı oluşturan yöntemlerdir. Bu iki teşhis yönteminde prostat kanseri şüphesi uyandıracak bulgular tespit edilirse kesin tanı konulması amacıyla prostat biyopsisi ile doku örneklemesi yapılması gerekmektedir.

PROSTAT BİYOPSİSİ NASIL YAPILIR?

Klasik prostat biyopsisi ultrason eşliğinde makattan girilerek yapılmaktadır ve prostatın 10-12 noktasına körlemesine atış yapılarak doku örnekleri alınmaktadır. Ancak bu yöntemle prostat kanseri olgularının sadece yüzde 70-75’ine tanı konulabilmekte ve kanser olgularının önemli bir kısmı atlanmaktadır. Biyopsi sonrası kanser tanısı konulmayan ancak kanser şüphesi devam eden olgulara; tekrarlayan biyopsiler yapılması önerilmektedir. Bu da hastalarda ciddi enfeksiyon, kanama ve ağrı riski oluşturmaktadır.