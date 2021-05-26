Protein diyeti nedir? Protein diyeti yapanlar zararlarına dikkat!

Protein diyetleri, son günlerde çok sıklıkla uygulanan, protein bazlı, et, tavuk, balık, süt, yoğurt gibi protein oranı yüksek, yağ oranı düşük, karbonhidrat içermeyen besinlerle yapılan diyet türleridir. Protein diyetlerinin özelliği, karbonhidrat bakımından hiçbir besin ögesinin diyete girmemesidir. Ya da belirli dönemler içerisinde girer. Çok yüksek oranda protein içeren diyet türleridir. Oldukça sağlıksız diyet türleridir. Protein diyetleriyle kilo vermenin sebebi, yüksek protein alımına bağlı olarak metabolizmanın hızlanmasıdır. Çünkü proteinler vücutta zor sindirilir. Aynı zamanda içerik bakımından metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahiptir. Bu nedenle yüksek yüzdeli proteinli beslenmede hızlı kilo kayıpları ortaya çıkar. HIZLI KİLO KAYBI HIZLI ALIMA DA NEDEN OLUR! Tabii ki bu hızlı kilo kayıpları aynı şekilde hızlı kilo alımına da neden olabilmektedir. Bu nedenle protein diyetleri yaparken, diyet sonrasında hızlı kilo alımına neden olabileceği de unutulmamalıdır. PROTEİN DİYETLERİNDE YASAKLI BESİNLER NELERDİR? Protein diyetlerinde belli dönemlerde farklı farklı uygulamalar yapılır. Her popüler protein diyetinde farklı uygulamalar vardır ama protein diyetlerinde karbonhidratlar, şekerli besinler, meyveler, sebzeler yasaklı besinler olarak görülür.

Bunlar bazı diyetlerde belirli dönemlerde diyetin içerisine eklenir, bazı diyetlerde ise diyetin içerisinden tamamen yok edilir. Protein diyetlerinde tüketilmesi serbest olan besinler nelerdir? PROTEİN DİYETLERİNDE TÜKETİLMESİ SERBEST OLAN BESİNLER NELERDİR? Protein diyetlerinde serbest olarak sunulan besinler, yüksek protein içeriğine sahip olan saf protein içerikli besinlerdir. Bunlar; yumurta, süt, yoğurt, kefir, ayran, et, tavuk, balık, karides, kalamar gibi besinlerdir. Bütün bunların yanı sıra bu besinlerle yapılan besin örüntüleri de olabilir. Bu besinler sınırsız bir şekilde tüketilmektedir. Burada unutulmaması gereken en önemli nokta, bütün bu besinlerin böbreğe, karaciğere ağır yük bindirmesidir. Bu da birçok sağlık problemini de beraberinde getirebilir. PROTEİN DİYETLERİNDE AMAÇ NEDİR? Protein diyetlerindeki amaç, kısa süreli, kolay ve hızlı kilo kaybetmektir. Bir hedef vardır ya da hemen yaz başında tatile gideceksinizdir. Bu gibi durumlarda uzun ya da kısa süreli protein diyetleri yapıp çok hızlı bir şekilde istenen hedefe ulaşmak temel amaçtır. Hızlı kilo kaybı aynı şekilde hızlı bir şekilde de geri alınabilir. Protein diyetlerini, metabolizmanın yavaşladığı durumlarda, yüzdesi yüksek proteinden oluşan diyetleri çok kısa süreli biçimde beslenmenin içerisine eklenmesi şeklinde öneririz. Unutulmaması gereken ise, hızlı kilo verdikten sonra, beslenme bilinci ve davranış değişikliği oluşmadığı için verilecek kilolar kalıcı olmayacaktır.

PROTEİN DİYETLERİ NE GİBİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUR? Protein diyeti birçok sağlık sorununa yol açabilmektedir. Bunların başında böbrek hastalıkları, karaciğer yağlanması ya da kan kolesterol seviyelerinin yükselmesi gelebilir. Protein diyeti bunlardan daha da fazla biçimde vücudunuza çok ciddi zarar verebilir. Bu hasar da metabolizmanızın yavaşlamasıdır. O dönem içerisinde metabolizmanın hızlanmasına yol açan, kolay kilo verdirten protein diyetleri, ilerleyen aylarda metabolizmanızın yavaşlamasına neden olur. Çünkü vücut yine yüksek protein isteyeceği ve ona alıştığı için en küçük bir fazla yemenizde veya karbonhidratlı besin tüketmenizde tekrardan kilo almaya başlayacaksınız. Bu durum kilo almanın yanı sıra, artık yavaşlamış olan metabolizma artık hasar görmüş bir metabolizmadır. Bu tür vücutlar çok sinsice ve yavaşça kilo almaya başlar. Bu tür metabolizmalarda yıllar geçtikte kilo vermek daha da zorlaşacaktır. PROTEİN DİYETLERİ METABOLİZMAYI NASIL ETKİLER? Protein diyetleri yapıldığı süreç içerisinde metabolizmayı olumlu etkiler. Yapıldığı süreç içerisinde metabolizmayı hızlandırır, hızlı kilo kaybına neden olur ve sizi çok da motive eder.