Protein nedir? Protein içeren besinler nelerdir?

Protein daha çok et, süt, balık gibi hayvansal gıdalarda bulunur, fakat bitkisel proteinler de mutlaka alınmalıdır. Protein alımındaki dengenin bozulması kanser ve diyabet gibi pek çok kötü hastalığın gelişmesine sebep olabilmektedir. Eksikliğinde vücut savunmasının düşmesi, kollajen sentezinin durması gibi sorunlar meydana gelir.

Protein Nedir?

Protein, tüm canlı organizmalarda bulunan karmaşık yapıda bulunan organik bir maddedir. Büyük bir besin değerine sahiptir ve yaşamın devamlılığı için gereken birçok kimyasal olayda yer alır. İnsan vücudunun birçok yapı ve dokusunda, özellikle de kemik, kas, cilt ve saçta bulunmaktadır. Vücutta birçok kimyasal tepkimenin gerçekleşmesini sağlayan enzimlerin de yapısında bulunmaktadır.

İnsan vücudu yaklaşık 100 trilyon kadar hücreden meydana gelir ve her hücre görevlerini yerine getirmelerinde yardımcı olan binlerce farklı proteine sahiptir. Proteinler hücre içerisindeki minik akıllı makineler gibidir. Hücrenin büyümesine ve gelişmesin yardımcı olur. Vücut tarafından hiçbir şekilde üretilmediği için ise dışarıdan alınması gerekmektedir. Protein kasları güçlendirir, kansızlığı azaltır, vücut direncini yüksek tutar.