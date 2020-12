Protein nedir? Protein içeren besinler nelerdir?

Proteinin Faydaları Nelerdir?

Protein ağırlıklı besinler tokluk hissi verir ve daha az kalori almanızı sağlar.

Kasları korumaya ve kasları güçlendirmeye yardımcı olur. Kilo verirken oluşabilecek kas kaybını minimuma indirir.

Kemikler için faydalıdır. Kemik kırığı riskini azaltır.

Protein açısından zengin beslenmek gece acıkma ve atıştırma isteğini düşürür.

Yüksek proteinli bir kahvaltı, gün içinde daha enerjik ve sağlıklı olmanızı sağlar.

Protein, metabolizma hızını arttırır ve gün boyunca daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olur.

Kötü kolesterolü ve yüksek tansiyonu azaltır.

Protein, böbrek problemi olan kişilere zarar verebilir, fakat bu durum sağlıklı böbrekleri olan kişiler için geçerli değildir.

Yaralanma durumundan sonra daha hızlı iyileşmenize yardımcı olur.

Yaşlanmaya bağlı kas kaybını düşürür.

Peki, protein yiyecekler arasında en çok hangilerinde bulunur?

Protein İçeren Besinler Hangileridir?

Zengin protein besinlerinin vücuda fazla alınması durumunda karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunlarının oluşmasına sebep olabilir. Bu nedenle her gün belirli bir miktarda protein içeren besinler tüketilmelidir. Günümüzde genel olarak sporcular tarafından kullanılan protein tozlarının faydalarının yanında çok ciddi zararlarının da olabileceği asla unutulmamalı. Protein içeren besinler ise şunlardır:

Hayvansal kaynaklı proteinler:

Dana eti

Peynir

Ton balığı

Somon balığı

Tavuk

Yoğurt

Süt

Yumurta

Bitkisel kaynaklı proteinler:

Kinoa

Fasulye

Bezelye

Ispanak

Mısır

Brokoli

Brüksel lahanası

Kuşkonmaz

Fıstık, fındık, badem

Bir Günde Ne Kadar Protein Tüketilmelidir?

Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu araştırmalara göre bir insanın günlük olarak tüketmesi gereken protein miktarı kilo başı 0,45 gram kadardır. Yani ortalama 70 kg bir insanın günde alması gereken protein miktarı 31,50 gram civarındadır. En sağlıklı protein depolarından biri olan yumurtanın protein miktarı 13 gramdır. Bu nedenle de kahvaltıda yumurta tüketilmesi uzmanlar tarafından mutlaka önerilmektedir.

Protein Nasıl Tüketilmelidir?

Kırmızı et mümkün olduğunca, sebzeler ile birlikte tüketilmelidir. Et olarak daha çok beyaz et tüketilmelidir fakat kırmızı et tüketmeyi de ihmal etmemek önemlidir. Et ürünleri tüketirken kızarmış olarak tüketmekten uzak durulmalıdır. Bunun yerine fırınlama ya da haşlama daha uygun bir pişirme yöntemidir.

Peynirler, protein içeriği bakımından zengin olsalar da bazı türleri çok fazla kalori içermektedir. Bu nedenle az kalorili peynirler tercih edilmelidir.

Dr. Hay, 1930 yılında bir beslenme şekli geliştirmiştir. Buna göre proteinler ve karbonhidratların sindirim şekli farklı olduğu için birlikte tüketilmemesi gerektiğini tavsiye etmektedir. Dr. Hay’ın özellikle tavsiye ettiği beslenme türü aşağıdaki gibidir: