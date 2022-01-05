HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Protestoların büyüdüğü Kazakistan'da cumhurbaşkanı hükümeti görevden aldı

Protestoların büyüdüğü Kazakistan'da cumhurbaşkanı hükümeti görevden aldı

05.01.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan'da yakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı büyüyen protestoların ardından hükümeti görevden aldı ve vekaleten başbakan atadı. Tokayev, ayrıca gösterilerin odak noktaları olan ülkenin en büyük kenti Almati'de batıdaki Mangistau bölgesinde iki haftalık olağanüstü hal ilan etti.

Protestoların büyüdüğü Kazakistan'da cumhurbaşkanı hükümeti görevden aldı

Kazakistan'da yakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı büyüyen protestoların ardından hükümeti görevden aldı ve vekaleten başbakan atadı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev daha önce de ülkenin başlıca kenti Almati ve petrol zengini Mangistau bölgesinde, polis ve eylemciler arasında çıkan çatışmaların ardından iki haftalık olağanüstü hal ilan etmişti.

Yakıt fiyatlarının artışını protesto edenlere karşı Almati'de gece geç saatlerde gözyaşartıcı gaz kullandı. Polis 200'den fazla kişinin de gözaltına alındığnı duyurdu.

Almati ve Mangistau bölgelerinde 23:00-07:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı da konmuştu.

Tokayev daha önce Facebook hesabından yayımladığı bir videoda sukünet çağrısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı "İçerden ve dışarıdan provokasyonlara gelmeyin. Hükümet binalarına saldırı çağrıların uymayın. Bu ceza alacağınız bir suçtur. Hükümet devrilmeyecek ama bu çatışmaya da ihtiyacımız yok" dedi.

Almati'deki bir AFP Muhabiri, hükümet karşıtı sloganlar atan beş bin kişi kadar kalabalığa polis gözyaşartıcı gazla müdahale ettiğini duyurdu.

Eylemciler polisin müdahalesinden önce "İhtiyarlar dışarı" ve "hükümet istifa" sloganları attı.

Telegram, Signal ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları kullanılamazken, eylem haberlerinin yer altığı iki internet sitesi kapatıldı.

Eylemleri tetikleyen petrol zengini Mangistau'da LPG fiyatlarına artış yapılmasıydı. Ancak hükümetin eyemcilerin istekleri doğrultusunda fiyatı düşürmesi, öfkeyi engelleyemedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev "Yetkililerin ülkede istikrarı sağlamak için Mangistau'daki LPG fiyatlarını düşürme kararı aldığını" söyledi.

Gösterilerin başladığı petrol zengini Mangystau bölgesindeki Zhanaozen kentinde 2011 yılında güvenlik güçleri, maaşlarının artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve giden petrol işçilerinin eylemine müdahale etmiş, 14 kişi yaşamını yitirmişti.

eylem

Güvenlik güçlerinin müdahalesi, Kazakistan'ın 1991'de Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasından sonra ülkede yaşanan en kanlı olay kayıtlara geçmişti.

Yaklaşık 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten kurucu lider Nursultan Nazarbayev 2019'de devlet başkanlığından ayrılmış, yerine onun desteklediği Tokayev seçilmişti.

81 yaşındaki Nazarbayev devlet başkanlığından ayrılmasına rağmen ülke yönetiminde hâlâ etkin.

Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini sürdüren Nazarbayev, "Ulusun Lideri'' sıfatıyla yargı muafiyeti gibi bir dizi ayrıcalığa sahip.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
Macron bizzat tarih verdi: Hayatlarını zorlaştıracağımMacron bizzat tarih verdi: Hayatlarını zorlaştıracağım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 2. toplantısı sona erdi! İşte alınan 4 karar

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 2. toplantısı sona erdi! İşte alınan 4 karar

Son pozlarıyla dikkat çekti! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

Son pozlarıyla dikkat çekti! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem

Karar Resmî Gazete'de! Devlet katkısı 5 eğitim yılı daha uzatıldı

Karar Resmî Gazete'de! Devlet katkısı 5 eğitim yılı daha uzatıldı

Ülkede protestolar büyüdü 'OHAL' ilan edildi! Facebook ve Telegram'a kısıtlama geldi

Ülkede protestolar büyüdü 'OHAL' ilan edildi! Facebook ve Telegram'a kısıtlama geldi

Türk Bayrağı'nı indirmek için elinden geleni yaptı!

Türk Bayrağı'nı indirmek için elinden geleni yaptı!

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

13 yaşındaki kıza tecavüz bu sözlerle ortaya çıktı: Kızın devrini...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.