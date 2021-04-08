Protokol tartışması! Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşme sırasında von der Leyen'ın ayakta kalmasıyla ilgili olarak "Bu görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri karşılanmış, telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır." açıklamasını yaptı.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:
Türkiye-AB ilişkileri daha pozitif ilerliyor. Benim de Brüksel'e birkaç ziyaretim oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Michel ve van der Leyen'e daveti olmuştu, her iki taraf da bu görüşmede görüşlerini, beklentilerini söyledi. Biz de AB'den somut beklentilerimizi dile getirdik. Protokol konusunda Türkiye'ye yönelik çok ağır ithamlar da var, Türkiye ilk defa bir misafir ağırlamıyor, her düzeyde ziyaretler de yapıyoruz. Görüşmelerde uygulanan protokol hem uluslararası kurallara uygun hem Türk misafirperverliğine uygun yapılmıştır ve bu her ziyarette uygulanır. Bu görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri karşılanmış, telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Bu kadar ağır ithamlar olmasaydı, bunu açıklamayacaktık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Charles Michel ve Ursula von der Leyen'le yaptığı görüşme sırasında von der Leyen'ın ayakta kalması tepki çekmişti.
Toplantıdan kameralara yansıyan görüntülerde Erdoğan ve Michel bayrakların önündeki koltuklara otururken, Ursula von der Leyen'in ayakta kaldığı, buna "Ehm" diyerek tepki gösterdiği ve nereye gideceğini bilemediği görülmüştü.
Daha sonra Ursula von der Leyen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılıklı koltuklara oturduğu kameralara yansımıştı.
Avrupa Komisyonu, AB'nin yürütme organı ve başkanı, protokol açısından AB Konseyi Başkanı ile eşit pozisyonda.
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer de Ursula von der Leyen'e Charles Michel ile aynı şekilde yaklaşılması gerektiğini vurgulamış ve Komisyon Başkanı'nın gördüğü muameleye şaşırdığını söylemişti.