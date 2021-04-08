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AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye ziyaretindeki protokol düzeni eleştirilerini yanıtladı

08.04.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşme sırasında uygulanan protokol düzeninin ziyaretin önemini gölgelemesinden üzüntü duyduğunu bildirdi.

AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye ziyaretindeki protokol düzeni eleştirilerini yanıtladı

Michel, von der Leyen ile Türkiye'ye düzenledikleri ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede protokol düzeniyle ilgili medyada kendisine yönelik eleştiriler ve sorgulamalar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"KONUMUNU AŞAĞIDA TUTAN BİR DURUM ORTAYA ÇIKTI"

"Ziyaretimiz AB'nin Türkiye ile zorlu süreçte ilişkileri iyileştirme konusunda önem taşıyordu." diyen Michel, protokol kuralları uygulanırken AB Komisyonu Başkanı'na farklı, hatta konumunu aşağıda tutan bir durumun ortaya çıktığını belirtti.

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"SAYGI İLKELERİ BENİM İÇİN ESAS ÖNEMDEDİR"

Michel, "Bazı görüntüler benim duruma duyarsız kaldığım izlenimi yarattı. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Saygı ilkeleri benim için esas önemdedir." ifadesini kullandı.

"DURUMUN DAHA KÖTÜ BİR HAL ALMASINI İSTEMEDİK"

Ortaya çıkan durumdan üzüntü duyduğunu kaydeden Michel şöyle devam etti:

"Ursula ve ben bu durumun daha kötü bir hale girerek olay halini almasını istemedik ve ev sahibimizle siyasi görüşmemizin esasına önem verilmesini arzu ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız konuşmada da İstanbul Sözleşmesi, kadın ve çocuk hakları, temel değerlerimiz, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğüne özellikle önem verdik. İki nedenle üzgünüm. Birincisi, Ursula’ya karşı protokol tuhaflığına duyarsız kaldığım izlenimi ortaya çıktığı için üzüntü duyuyorum. İkincisi ise Avrupa Birliği için verimli olacak Ankara’daki önemli ve faydalı jeopolitik çalışmamızın gölgelenmiş olmasından dolayı üzgünüm." (AA)

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Avrupa Birliği Recep Tayyip Erdoğan

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