Buradan alınan plazma, kanın kendisinden 5-10 kat daha fazla büyüme faktörü içerir. Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, "PRP ile yumurtalık yaşlanması önlenebilir mi?" sorusuna açıklık getirdi.
Bu büyüme faktörlerinin diş hekimliği, dermatoloji, üroloji ve jinekoloji alanlarında doğal bir iyileşme sağladığı gözlemlenmiştir. Bu süreç problemin olduğu bölgeye platetlerin verilmesi ile beraber yaralı dokunun verdiği ilk cevaptır.
Platetler iyileşmeyi destekleyerek aynı zamanda bölgeye kök hücreleri de çeker. PRP’nin bölgeye uygulanması ile beraber doku yenilenmesi başlamakta ve bu sayede hücrelerde gençleşmeler elde edilir.
İŞLEM NASIL GERÇEKLEŞİR?
Günümüzde PRP ile yumurtalık gençleştirme işlemi oldukça sık bir şekilde yapılmaktadır. İlk olarak uygulanacak olan kişiden kanın alınması ve PRP içeriğinin hazırlanması gerekir. Bu işlem 1 saatten daha kısa sürer. Daha sonra ise PRP minimal invaziv bir yöntem ile yumurtalıklara enjekte edilir.
Bu süreçte transvajinal ultrason görüntülemesi kullanılır. Enjeksiyon işlemi ise anestezi altında gerçekleştirilmektedir. İşlem sırasında herhangi bir acı ya da ağrı hissedilmez.
PRP ile yumurtalık gençleştirme tedavisi genel sağlık durumu iyi olan ve kanser hastalığı olmayan herkese uygulanabilir. Özellikle düşük yumurta rezervine sahip olan kadınlar, erken yumurtalık yetmezliği yaşayan hastalar ve 35 yaşından sonra kısırlık problemi yaşayan kişiler için tavsiye edilen yöntemlerden bir tanesidir.
NE ZAMAN YAPILIR?
PRP uygulamasının zamanlaması son derece önemlidir. Adet döngüsünün düzenli ya da düzensiz olup olmadığına bakılmaksızın adet döneminin hemen bitiminden sonra gerçekleştirilir. Ancak bu işlemin yumurtalıklarda folikül gelişimi başlamadan hemen önce yapılmalıdır.
Uygulama sonrasında işlemin başarılı olup olmadığını anlamak için düzenli adet gören kadınların adet dönemlerinde kontroller yapılır. Düzenli adet görmeyen kadınlarda ise bu kontrol her ay gerçekleştirilir.
Kontrol düzenli aralıklar ile gerçekleştirilir ve bu kontrollerde AMH, FSH, LH ve Estradiol düzeylerine bakılır. Kontrollerde AMH seviyelerinin yükselmesi FSH; LH ve Estradiol seviyelerinin ise düşüşünün gözlemlenmesi gerekir. Bu durumda PRP uygulaması ile gençleşme elde edildiği anlaşılır.
Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı
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