Buradan alınan plazma, kanın kendisinden 5-10 kat daha fazla büyüme faktörü içerir. Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, "PRP ile yumurtalık yaşlanması önlenebilir mi?" sorusuna açıklık getirdi.

Bu büyüme faktörlerinin diş hekimliği, dermatoloji, üroloji ve jinekoloji alanlarında doğal bir iyileşme sağladığı gözlemlenmiştir. Bu süreç problemin olduğu bölgeye platetlerin verilmesi ile beraber yaralı dokunun verdiği ilk cevaptır.

Platetler iyileşmeyi destekleyerek aynı zamanda bölgeye kök hücreleri de çeker. PRP’nin bölgeye uygulanması ile beraber doku yenilenmesi başlamakta ve bu sayede hücrelerde gençleşmeler elde edilir.

İŞLEM NASIL GERÇEKLEŞİR?

Günümüzde PRP ile yumurtalık gençleştirme işlemi oldukça sık bir şekilde yapılmaktadır. İlk olarak uygulanacak olan kişiden kanın alınması ve PRP içeriğinin hazırlanması gerekir. Bu işlem 1 saatten daha kısa sürer. Daha sonra ise PRP minimal invaziv bir yöntem ile yumurtalıklara enjekte edilir.

Bu süreçte transvajinal ultrason görüntülemesi kullanılır. Enjeksiyon işlemi ise anestezi altında gerçekleştirilmektedir. İşlem sırasında herhangi bir acı ya da ağrı hissedilmez.