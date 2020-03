PS4’e özel olarak geliştirilmiş Horizon Zero Dawn şimdi de PC’ye geliyor

PlayStation Worldwide Studios’u yöneten Hermen Hulst çıkış tarihi hakkında henüz bilgi vermese de oyunun yapımcısı olan Guerrilla Games’in yakın zamanda detaylı bir açıklama yapacağını belirtti.

HORİZON ZERO DAWN ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Hulst, röportajda “Bence PlayStation’ın daha fazla insana nasıl tanıtılacağına dair yeni fikirlere açık olmalıyız. İnsanlara belki de neyi kaçırdıklarını göstermemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Bana göre Horizon Zero Dawn bunun için çok önemli bir fırsat” dedi. Ancak Hulst bunun bir akım olmayacağının ve her oyunun PC’ye uyarlanmayacağının altını çizdi. Ancak yakın zamanda PS4’e özel olan Death Stranding’in ve yıllardır PS4 için geliştirilen MLB: The Show serisi gelecek yıl çoklu platforma gelecek. Bu da kafa karıştırmıyor değil.

HORİZON ZERO DAWN BİR İLK OLACAK

Horizon Zero Dawn PS4’e özel olarak piyasaya sürülüp de daha sonradan başka bir platforma uyarlanan ilk oyun olma özelliğini taşıyacak. Ayrıca PS4’ten PC’ye geçmek için seçilmiş en uzun oyunların başında geliyor. Bu hamle Sony’nin strateji değişikliğine gittiğinin bir kanıtı. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi bu oyunun PC’ye uyarlanması her oyunun uyarlanacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bir çok oyuncu sadece PS4’e özel olan oyunları oynayabilmek adına PS4 alıyorlar.