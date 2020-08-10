PS5'in gözü yaşlı: Uygun fiyatlı Xbox Series S, Xbox kontrolcüsüyle ortaya çıktı!

Microsoft Xbox Series X için çalışmalarını sürdürmekte. Ancak iddialar, Microsoft'un gizli bir operasyon daha yürüttüğü yönünde. O operasyonun baş kahramanı da aylardır söylentileri dolanan uygun fiyatlı Xbox Series S'ten başkası değil. Microsoft'un çok uygun bir fiyatla çıkartacağı, bu yüzden oldukça çok satacağı düşünülen Xbox Series S, söylentilerinin aksine hiçbir şekilde karşımıza çıkmadı. Sadece Microsoft'un aldığı isim haklarında görüntülenen bu Lockhart kod adlı konsol, bugün ilk kez bir Twitter hesabı sayesinde netleşti. Görünüşe bakılırsa Xbox Series S için şimdiden para biriktirmeye başlayabiliriz.

XBOX KONTROLCÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bir Twitter kullanıcısı, Xbox Series X'te kullanılacak Xbox kontrolcüsünün görüntülerini sızdırmayı başardı. Beyaz renkte olan bu kontrolcünün, fotoğraflarda “Share” isimli yeni bir tuşa sahip olduğu görülüyor.

Kontrolcünün uyumlu olduğu konsollara baktığımızda ise deyim yerindeyse dananın kuyruğu kopuyor. Çünkü bu konsolun uyumlu olduğu konsollar arasında Xbox Series X'in dışında Xbox Series X de gözüküyor. Bu da eğer sızıntı doğruysa, Xbox Series S'in doğrulandığını bizlere gösteriyor.