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PS5'in gözü yaşlı: Uygun fiyatlı Xbox Series S, Xbox kontrolcüsüyle ortaya çıktı!

OYUN HABERLERİ  | 10.08.2020 12:11 | Son Güncelleme

Bir Twitter kullanıcısı, Xbox Series X ile birlikte gelecek Xbox kontrolcüsünü sızdırdı. Ancak sızıntının dikkat çeken yanı sadece Xbox kontrolcüsü değildi. Kontrolcü ile birlikte uygun fiyatlı Xbox Series S oyun konsolu da en net sızıntısıyla karşımıza çıktı.

PS5'in gözü yaşlı: Uygun fiyatlı Xbox Series S, Xbox kontrolcüsüyle ortaya çıktı!

Microsoft Xbox Series X için çalışmalarını sürdürmekte. Ancak iddialar, Microsoft'un gizli bir operasyon daha yürüttüğü yönünde. O operasyonun baş kahramanı da aylardır söylentileri dolanan uygun fiyatlı Xbox Series S'ten başkası değil. Microsoft'un çok uygun bir fiyatla çıkartacağı, bu yüzden oldukça çok satacağı düşünülen Xbox Series S, söylentilerinin aksine hiçbir şekilde karşımıza çıkmadı. Sadece Microsoft'un aldığı isim haklarında görüntülenen bu Lockhart kod adlı konsol, bugün ilk kez bir Twitter hesabı sayesinde netleşti. Görünüşe bakılırsa Xbox Series S için şimdiden para biriktirmeye başlayabiliriz.

XBOX KONTROLCÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bir Twitter kullanıcısı, Xbox Series X'te kullanılacak Xbox kontrolcüsünün görüntülerini sızdırmayı başardı. Beyaz renkte olan bu kontrolcünün, fotoğraflarda “Share” isimli yeni bir tuşa sahip olduğu görülüyor.

Xbox kontrolcüsü

Kontrolcünün uyumlu olduğu konsollara baktığımızda ise deyim yerindeyse dananın kuyruğu kopuyor. Çünkü bu konsolun uyumlu olduğu konsollar arasında Xbox Series X'in dışında Xbox Series X de gözüküyor. Bu da eğer sızıntı doğruysa, Xbox Series S'in doğrulandığını bizlere gösteriyor.

Xbox Series S

XBOX SERİES S FİYATI NE KADAR OLACAK?

Xbox Series S, iddialara göre 200 dolarlık bir fiyat ile çıkış yapacak. Özellikle PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'dan daha uygun bir fiyata sahip olacak olan bu konsol, 1080p ve 1440p oyunlara destek verecek. 4K oyun oynamak ise şimdilik hayal gibi gözüküyor. Fakat Microsoft bir sürpriz yaparak bu Series S'in 4K 30 FPS'te oyun oynatmasına imkan verebilir.

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