Psikoloji profesörüne göre ilişkinizin devam edip etmeyeceğini öngörebilecek 15 soru

ABD'nin New Jersey eyaletinde yer alan Monmouth Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Gary W Lewandowski, 'Doğru ilişkide olup olmadığımı nasıl bilebilirim?' sorusuna karşılık 15 soruluk bir liste hazırladı. Hem bilim destekli verilere hem de sezgilere dayanan bu sorulara verdiğiniz cevaplar ilişkinize nasıl bir yön verip vermeyeceğinizi anlamanızı sağlayabilir. İşte sorular...

1) Eşiniz ya da sevgiliniz size iyi geliyor mu? Siz de ona iyi geliyor musunuz?

2) Siz ve partneriniz duygularınızı paylaşmada, birbirinize güvenmekte, yakın olmakta ve bir diğerinin gitme olasılığına karşı duyulan endişe hususunda rahat hissediyor musunuz?

3) Siz ve eşiniz, birbirinizi değiştirmeye çalışmadan, birbirinizi kabul ediyor musunuz?

4) Anlaşmazlıklar ortaya çıktığında, siz ve eşiniz saygısız, birbirinizi hor görmeden veya olumsuzluk olmadan iletişim kurar mısınız?

5) Partnerinizle ilişkide karar verme süreçlerini, gücü ve etkiyi paylaşıyor musunuz?

6) Eşiniz en iyi arkadaşınız mıdır? O da sizi en iyi arkadaşı olarak görür mü?

7) Siz ve eşiniz 'ben' yerine 'biz' diyebiliyor musunuz?

8) Siz ve eşiniz sosyal medya ve banka hesaplarının şifrelerini birbirinize verme konusunda güvenir misiniz?

9) Siz ve eşiniz aşırı şişmiş bir pozitif görüşe sahip olmadan birbiriniz hakkında iyi fikirlere sahip misiniz?

10) Yakın arkadaşlarınız mükemmel bir ilişkiniz olduğunu düşünüyor mu?

11) İlişkiniz aldatma, kıskançlık ve kontrol etme gibi davranışlardan arınmış mı?

12) Siz ve eşiniz, politika, din, evliliğin önemi, çocuk sahibi olma isteği (ya da değil) ve ebeveynlik söz konusu olduğunda aynı değerleri paylaşıyor musunuz?

13) Siz ve eşiniz birbiriniz için ihtiyaçlarınızdan, isteklerinizden ve hedeflerinizden vazgeçer misiniz?

14) Siz ve eşiniz uysallık ve duygusallık konusunda istikrarlı kişilikler misiniz?

15) Siz ve eşiniz cinsel olarak uyumlu musunuz?