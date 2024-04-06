Psikolojik test: Hangi resim daha iyi hissettirdi? Aklınızı okuyor

Zihinsel ve duygusal durumumuzu anlamak için yapılan psikolojik testler, iç dünyamızı keşfetmemize yardımcı olabilir. Bu test, bilinçaltınızın derinliklerine iniyor. Hangi resmin sizde daha olumlu duygular uyandırdığı, içsel durumunuz hakkında önemli ipuçları veriyor. Farkındalık bakımından oldukça etkili olan bu psikolojik test ve cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HANGİ RESİM DAHA İYİ HİSSETTİRDİ?

1. RESİM

Derinlerde biri var kim gelirse gelsin yerini dolduramayacağını düşünmeden edemiyorsun ama bir yandan da denemek istiyorsun. Sen ise sadece kalbini dinle o seni doğru olana götürücektir.

2. RESİM

Düşünmekten yorgun düşmüşsün. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüp uykularını kaçırıyorsun. Kendine rahat ver ve akışına bırak. Her şey yoluna girecek.

3. RESİM

Seni anlamayan insanlarla bir ömür yaşamak zorunda kalmanın üzüntüsünü yaşıyorsun. Seni asla anlamayacaklarını nasıl bir hayat yaşamak istediğini bilmediklerini düşünüyorsun. Onlarla konuşmayı son bir kez kendini anlatmayı dene. Senin yanında olmayı seçicek insanlar elbet olucaktır.

4. RESİM

İçine kapanıksın yaşadığın her şey iyice içine kapanmana neden olmuş. Konuşmak istiyorsun fakat konuştuğunda insanların seni yargılamasından hatalarını anlamamalarından korkuyorsun ama hiçbir şeyden korkmamalısın. Hatalarını kabul et ve kendini böyle daha çok sevmeyi dene.







