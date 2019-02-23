HABER

Psikopat soyguncu kadını yaktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2019 11:42 | Son Güncelleme

Yaşanan korku dolu anlar işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ABD’de silahlı bir soyguncu, kasasını boşalttığı marketin çalışanı ile müşterisini önce yere yatırdı.

Psikopat soyguncu kadını yaktı!

İki kadını koli bandıyla hareketsiz hale getirdi.
Reyonlarda bulunan bir tutuşturucuyu yerdeki müşterinin üzerine döktü.
Reyonlarda bulunan bir tutuşturucuyu yerdeki müşterinin üzerine döktü.
Hırsız marketten ayrıldı.
Güçlükle doğrulan kadın müşteri banttan kurtularak, üzerindeki elbiseleri çıkarttı ve ateşi söndürdü.
Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Marketten 800 dolar çalan Robert Thompson (40) adlı soyguncu, aynı gün yakalandı. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD soygun

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsrail'de 16 yıl sonra ilk!

İsrail'de 16 yıl sonra ilk

ABD'den son dakika Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

Venezuela hükümeti Kolombiya sınırını kapattı

Venezuela, Kolombiya sınırını kapattı

Trump ABD'nin BM Daimi Temsilci adayını açıkladı

Trump ABD'nin BM Daimi Temsilci adayını açıkladı

Suudi Prens Muhammed Bin Selman'dan Çin'e destek

Suudi Prens Muhammed Bin Selman'dan Çin'e destek

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Birkaç yüz asker bırakacağız

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Birkaç yüz asker bırakacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.