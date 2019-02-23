ABD’de silahlı bir soyguncu, kasasını boşalttığı marketin çalışanı ile müşterisini önce yere yatırdı.
Psikopat soyguncu kadını yaktı!
İki kadını koli bandıyla hareketsiz hale getirdi.
Reyonlarda bulunan bir tutuşturucuyu yerdeki müşterinin üzerine döktü.
Reyonlarda bulunan bir tutuşturucuyu yerdeki müşterinin üzerine döktü.
Hırsız marketten ayrıldı.
Güçlükle doğrulan kadın müşteri banttan kurtularak, üzerindeki elbiseleri çıkarttı ve ateşi söndürdü.
Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Marketten 800 dolar çalan Robert Thompson (40) adlı soyguncu, aynı gün yakalandı. (DHA)
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