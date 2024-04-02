Psoriatik Artrit (Sedef Romatizması) nedir? Psoriatik Artrit belirtileri ve tedavisi

Sedef romatizması hem cilt hem de eklem sağlığını etkileyebilir. Psoriazis belirtileri kızarık, pullu cilt lezyonları şeklinde ortaya çıkabilir ve genellikle dirsekler, dizler, saç derisi, eller ve ayaklar gibi vücudun çeşitli bölgelerini etkiler. Eklem semptomları ise eklem ağrısı, şişlik, sertlik, eklemde hareket kısıtlılığı ve bazen de eklemlerde eğriliklerle kendini gösterebilir. Sedef romatizması genellikle psoriazis belirtilerinin ortaya çıkmasından önce veya sonra ortaya çıkabilir ve bazen cilt belirtileri olmayabilir. Bu nedenle psoriatik artrit teşhisi koymak bazen zor olabilir.

Psoriatik Artrit (Sedef Romatizması) nedir?

Psoriatik Artrit genellikle psoriazis adı verilen cilt hastalığı ile ilişkili olan ve eklem iltihabına neden olan bir otoimmün hastalıktır. Psoriazis, ciltte kızarıklık, pullanma ve kabuklanma ile karakterize olan bir cilt hastalığıdır. Psoriatik Artrit, psoriazis belirtileri ile birlikte eklem ağrısı, şişlik ve sertlik gibi romatoid artrite benzer semptomlarla birlikte ortaya çıkar.

Psoriatik Artrit (Sedef Romatizması) belirtileri nelerdir?

Bu hastalık, genellikle genç yetişkinlik veya orta yaş döneminde başlar ve yaşam boyu devam edebilir. Psoriatik Artrit hem cilt hem de eklem sağlığını etkileyebilir. Psoriazis belirtileri genellikle dirsekler, dizler, saç derisi, eller ve ayaklar gibi vücudun çeşitli bölgelerinde ortaya çıkar. Eklem semptomları ise genellikle ellerde, ayaklarda, ayak parmaklarında, dirseklerde ve dizlerde görülür. Sedef romatizması nasıl anlaşılır sorusu için Psoriatik Artrit (Sedef Romatizması) belirtileri şöyledir:

Ciltte kızarıklık, özellikle dirsekler, dizler, saç derisi, eller ve ayaklar gibi bölgelerde görülebilir.

Ciltte pullanma, kabuklanma ve kalınlaşma, tipik psoriazis belirtileridir.

Gümüşi veya beyaz renkli plaklar, cildin yüzeyinde oluşabilir ve kaşıntıya neden olabilir.

Genellikle ellerde, ayaklarda, ayak parmaklarında, dizlerde ve dirseklerde ağrıya neden olabilir.

Eklem şişliği ve sertliği, özellikle sabahları veya hareket ettikten sonra belirgin olabilir.

Eklem iltihabı nedeniyle eklem hareketlerinde kısıtlılık ve zorluklar yaşanabilir.

Genellikle iki tarafta simetrik olarak eklem iltihabına neden olabilir.

Tırnaklarda çukurlar veya delikler oluşabilir ya da tırnaklar tırnak yatağından ayrılabilir.

Genellikle yorgunluk ve halsizlik hissine neden olabilir.

Bazı durumlarda düşük dereceli ateş görülebilir.

Gözlerde iltihaplanma yaşanabilir.

Psoriatik Artrit (Sedef Romatizması) tedavisi nasıl yapılır?

Tedavi, semptomların hafifletilmesi, hastalığın ilerlemesinin durdurulması ve eklem hasarının azaltılmasını içerir. Sedef romatizması için çeşitli ilaçlar kullanılabilir. Ayrıca fizik tedavi ve egzersiz programları da eklem hareketliliğini artırabilir ve kas gücünü artırarak semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Psoriatik Artrit (Sedef Romatizması) tedavisi şunlardır:

Ağrı, şişlik ve iltihaplanmayı azaltmak için ilaç tedavisi ve fizik tedavi uygulanır.

Hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçlar ve biyolojik ilaçlar ile hastalığın eklemlere ve diğer organlara zarar vermesi önlenebilir.

Hastaların günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini artırmak için çeşitli tedaviler ve destekleyici yöntemler kullanılır.

Sedef romatizması tamamen geçer mi?

Sedef romatizması (Psoriatik Artrit) tamamen geçer mi sorusunun net bir cevabı maalesef yoktur. Hastalığın seyri kişiden kişiye değişir ve bazı hastalarda tamamen iyileşme görülürken, bazılarında ise semptomlar kontrol altına alınabilir ve hastalık ilerlemesi durdurulabilir. Erken teşhis ve tedavi sedef romatizmasında çok önemlidir. Hastalık erken teşhis edilir ve doğru tedavi uygulanırsa tamamen iyileşme veya semptomların uzun süre kontrol altında tutulma şansı artar.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.





