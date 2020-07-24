PUBG 8.1 güncellemesi indirime sunuldu

Temmuz ayının sonunda PlayStation 4 ve Xbox One sahiplerine de sunulacak olan bu güncelleme ile Sanhok’a dönüyoruz.

SANHOK HARİTASI YENİLENDİ

sezonu başlatan bu güncelleme ile Sanhok haritası baştan aşağıya yenileniyor. Oyunda yaşanan performans sorunlarını da çözen bu güncelleme ile oyuna bir dizi yeni silah ve araç da ekleniyor. Bol bol etkinlik sunan yeni güncellememiz ile alanında rakipsiz olan PlayerUnknown’s Battlegrounds, konumunu daha da güçlendirecek gibi görünüyor.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan yeni güncelleme ile gelen belli başlı yenilikler ile sizleri baş başa bırakalım. Bakalım bu güncelleme oyunu bırakan veya soğumaya başlayanları tekrar oyuna bağlayacak mı?

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