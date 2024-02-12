Pucca’dan ‘Evimi mahvetti’ diyen Tuba Ünsal’a yanıt geldi

'Pucca' ismiyle tanınan Selen Pınar Işık ev sahibi Jale Tuncer ile mahkemelik olmuştu. İki buçuk yıldır Pucca'nın evinde kiracı olarak oturduğunu söyleyen Jale Tuncer Pucca'nın, ilk bir yıl kirayı eksik veya geç yatırdığını, 16 aydır da kira ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etmişti.

Tüm bu yaşananların ardından 'Pucca'nın eski ev sahibi olduğunu söyleyen Tuba Ünsal da Instagram hesabından Jale Tuncer'e destek veren bir paylaşım yaptı.

"EVİMİ MAHVETTİ DEMEK AZ KALIR"

Ünsal "Burada sessiz kalsam haksızlık olacak. 'Pucca'nın ev sahibiyle davalık olduğu haberlerini gördüm, aylardır kira ödemiyormuş, sonra dava eden ev sahibine hakaretler etmiş. Yıllarca benim evimde kiracımdı Pucca/ Pınar. Evimi mahvetti demek az kalır sanırım, yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı. O zaman bu konunun konuşulmasını istemediğim için sustum sanki tacize uğrayan kadının kendini suçlu hissetmesi gibi... Bugün haberleri görünce yazmak istedim…" dedi.

"YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM"

Ünsal'ın iddialarına Pucca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Pucca, paylaşımında şunları ifade etti:

"Aa yeter iyice vurun abalıya yaptınız! Yıllarca oturmuşum yalanını geçtim,zaten o evde hamile kaldım, son 3 ayında da taşındım. Hamileliğim yıllarca sürecek değil herhalde. Çıkacağımız tarihi de söyledik. Kendisi bizden sözleşme bitimine kadarını istedi. Depozitoy sayıldı. Çıkma nedenimiz de ev rutubet içindeydi ve ağırmayan kemiğim kalmamıştı. Köpeklerimizden de herkes şikayetçiydi. Bir de neden sadece ben? Kusura bakmayın da ben tek başıma mı yaşadım? Oh ne güzel ya partilerinize çağırıp, paylaşım isterken bu konu yoktu. Şimdi mi geldi aklınıza? Bin tane derdim var başımda, sessiz kalmamın bir nedeni var elbet... Onu da günü gelince öğreneceksiniz ama zorluyorsunuz artık. Ben bugünleri de atlatırım emin olun. Bir de madem bu kadar muzdariptiniz o halde yasal hakkınızı kullansaydınız, varsa öyle bir hak iddianız yine kullanabilirsiniz. Çünkü ben yasal haklarımı hepinize karşı sonuna kadar kullanacağım emin olun!"