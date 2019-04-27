HABER

Putin'den İdlib'e askeri operasyon açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2019 15:18 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'de askeri operasyon konusuyla ilgili "Ben bunu göz ardı etmiyorum. Fakat Suriyeli dostlarımızla birlikte, insani durumu göz önüne alarak bunun bugün uygun olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Putin'den İdlib'e askeri operasyon açıklaması

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Çin'in başkenti Pekin'de "Bir Kuşak, Bir Yol" konferansından sonra düzenlediği basın toplantısında, Suriye ve Ukrayna meseleleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İdlib'deki gruplara yönelik askeri operasyon ile ilgili olarak Putin, "Ben bunu göz ardı etmiyorum. Fakat Suriyeli dostlarımızla birlikte, insani durumu göz önüne alarak bunun bugün uygun olmadığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye’de Anayasa Komitesi’nin kurulmasını muhalif gruplarının yavaşlattığını öne süren Putin, "Tüm muhalif gruplarla çalışacağız. Sabırla, ısrarla, bu komitenin oluşturulması için çaba edeceğiz. Çünkü bu, siyasi sürecin başlangıcı için temel olarak düşünülebilir." diye konuştu.

"UKRAYNA'DAKİ SEÇİMLER"

Ukrayna Devlet Başkanlığı seçimlerinin galibi Vladimir Zelenskiy ile görüşme ihtimaliyle ilgili olarak Putin, "İleride bir görüşmemiz olursa, müzakerelere başlarsak, ben bunu göz ardı etmiyorum. İlk önce Ukrayna’nın güneydoğusundaki çatışmanın sonlandırılmasını konuşmamız gerekecek. Minsk anlaşmalarının uygulanması, tek çözüm yoludur." ifadelerini kullandı.

Putin, Ukraynalıların kendi devlet başkanından Donbas sorunun çözmesini beklediğini sözlerine ekledi.

(AA)

PARTNERCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorularCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular
Sri Lanka'da polis bir eve baskın düzenledi: 6'sı çocuk 15 ölüSri Lanka'da polis bir eve baskın düzenledi: 6'sı çocuk 15 ölü
Sri Lanka: IŞİD operasyonunda 15 kişi öldüSri Lanka: IŞİD operasyonunda 15 kişi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Suriye idlib operasyon Vladimir Putin

En Çok Okunan Haberler

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

850 yıllık tarih kül olmuştu! Yangının nedeni belli oldu

850 yıllık tarih kül olmuştu! Yangının nedeni belli oldu

Korkutan açıklama: Yeni bir silah denedik!

Korkutan açıklama: Yeni bir silah denedik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sri Lanka'da polis bir eve baskın düzenledi: 6'sı çocuk 15 ölü

Sri Lanka'da polis bir eve baskın düzenledi: 6'sı çocuk 15 ölü

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlıklarını sürdürüyor

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlıklarını sürdürüyor

Cami saldırısı sonrası Yeni Zelanda'da 'Ramazan' kararı

Cami saldırısı sonrası Yeni Zelanda'da 'Ramazan' kararı

Trump, ABD’nin Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması’ndan çekileceğini duyurdu

Trump duyurdu! ABD, BM Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekiliyor

Sri Lanka'da silah sesleri

Sri Lanka'da silah sesleri

Tenine uygun yara bandı bulan adam sosyal medyayı salladı

Tenine uygun yara bandı bulan adam sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.