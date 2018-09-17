PUTİN: İDLİB'DE15-20 KİLOMETRELİK SİLAHSIZLANMA ALANI KURMAYA KARAR VERDİK (2)

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Siyamend Kaçmaz / Soçi, 17 Eylül (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde, İdlib'de 15-20 kilometrelik silahsızlanma alanı kurmaya karar verdiklerini söyledi. Putin, Erdoğan ile ikili görüşmesi ve heyetlerarası görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

“Türkiye Cumurbaşkanı ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu bizim bu seneki dördüncü görüşmemiz. Bildiğiniz üzere 10 gün önce birlikte Tahran’da Suriye barış sürecine özel Rusya, Türkiye ve İran Zirvesi’ne katıldık. Rusya ve Türkiye’nin işbirliğinin mevcut konularını görüşürken ticaret hacmine büyük önem verdik. Ticaret hacmi yedi ay içerisinde yüzde 34 oranında artarak 15 milyar doların üzerine çıktı. Genel olarak bu Nisan ayında Ankara’da gerçekleşen üst düzey işbirliği konseyi toplantısında varılan anlaşmaların gerçekleştirilmesinin ve ardından yapılan hükümetler arası komisyonun çalışmalarının bir sonucu oldu."

“Bildiğiniz üzere, Rusya Türk partnerlerinin isteği doğrultusunda Türkiye’den bazı tarım ürünlerinin kısıtlamalarını kaldırdı. Aynı zamanda biz de Rus ürünlerinin Türkiye piyasasına gönderilmesi için elverişli koşulların oluşturulmasını bekliyoruz. Ticaretin geliştirilmesi ikili ödemelerde ulusal dövizlerin payının artmasına neden olacaktır. Sayın Erdoğan ile fikrimize göre bu dış yapının olumsuz etkisini en aza indirecek. Aynı şekilde enerji başta olmak üzere ortak stratejik projeleri ilerletmeye devam edeceğiz. Akkuyu ve Türk Akımından bahsediyorum. Bunlar Türkiye’nin ve umuyorum ki tüm Avrupa’nın enerji güvenliğinin en önemli elementi olacak. İnsani alanın görüşülmesinde 2019 yılında gerçekleştirilecek çapraz kültür ve turizm yılına hazırlığı ele aldık. Geçen sene Türkiye’yi rekor düzeyde 4 milyon 700 bin Rus ziyaret etti. Rusya Türkiye’ye giden yabancı vatandaşlar arasında birinci sıraya yükseldi. Bu senenin ilk yarısında Rus turistlerin sayısı yüzde 40 arttı. Türk partnerlerimizle Ruslar'ın Türkiye’de tatili için konforlu ve güvenilir koşulları sağlamak için sıkı işbirliğine devam etmek istiyoruz."