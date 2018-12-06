Putin'in gizemli kızı boşandı!

Milyarder iş adamı, Putin'in kızını aldattığı ortaya çıkınca servetinin yarısını kaybetmişti. Zengin iş adamının hayatını ayrılık haberlerini nasıl etkileyeceği ise büyük merak konusu oldu.

Rusya lideri Vladimir Putin'in herkesten gizlediği dansçı kızı Katerina Tikhonova, milyarder kocası tarafından aldatıldı. Akrobasi dansçısı Tikhonova, beş yıldır Rusya'nın en genç milyarderi Kirill Shamalov'la evliydi.

Shamalov'un Rus sosyetesinden Zhanna Volkova ile ilişki yaşadığı daha önce medyaya yansımıştı.

Dedikoduların artması üzerine milyarder iş adamı servetinin yarısını kaybetmişti.

Shamalov'a son darbe, karısı Katerina Tikhonova'dan geldi.

Rusya liderinin hiçbir zaman kamu oyu önünde açıklamadığı kızı Katerina, kocasından boşandı.

Rus medyası, boşanmanın Shamalov'un yeni aşkı nedeniyle olduğunu bildiriyor.

Putin'in en küçük kızı Katerina hakkında yıllardır söylentiler var ancak hiçbiri kanıtlanmış değil.

Üç yıl önce bir Rus gazetecinin dansçı kadınla yaptığı röportaj da internetten kısa sürede kaldırıldı.

Dansçı meslektaşlarından biri, Katerina Tikhonova'nın Putin'in kızı olduğunu 2017 yılında Reuters'a doğruladı.

Rusya liderinin ilk eşi Lyudmila'dan doğan diğer kızı Maria ise, bir Hollandalı iş adamıyla evli.

Putin'in kızından boşanan milyarder Shamalov'un ABD yaptırımlarından etkilenmediği söyleniyor.

Ancak boşanmanın iş hayatını nasıl etkileyeceği merak konusu.