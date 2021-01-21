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Putin'in gizli sarayı ortaya çıktı: Striptiz kulübü, kumarhane, tünel...

21.01.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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Putin'in gizli sarayı ortaya çıktı: Striptiz kulübü, kumarhane, tünel...

Zehirlendiği iddialarının ardından tedavi sonrası Almanya'dan Rusya'ya dönerken tutuklanan Rus muhalif Alexey Navalny bombayı patlattı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 1 milyar sterlin değerindeki 'sarayının' görüntülerini yayınladı.

Kremlin'i sık sık eleştiren muhalif Alexey Navalnıy'ın Putin'e ait olduğunu iddia ettiği 1 milyar sterlin değerindeki 'sarayının' görüntülerinin internette yayınlanmasıyla birlikte 24 saat içinde 24 milyondan fazla görüntülendi.

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Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalny'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalny'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği iddia edilmişti. Kremline muhalif 44 yaşındaki Navalny, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Aleksey Navalny, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Navalny'ın blogunda yayınlanan görüntüler, muhalif aktivist tutuklanmadan önce kaydedilen iki saatlik bir Youtube videosuyla birlikte yayınlanan devasa bir soruşturmanın parçası. Önce Rusya'da sonra da tüm günyada gündem yaratan görüntüler, tartışılmaya devam ediyor.

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Putin'in sarayında süper lüks odaların yanı sıra striptiz salonu, içinde direk dansı yapılabilecek alan, kumarhane, spa, sinema ve tiyatro görüntüleri yer alırken, mekanın arazisinin Monako'nun 39 katı büyüklüğünde olduğu öne sürüldü. Navalnıy, internet üzerinden hazırladığı platformda Putin'in mülkünde gizli bir tünel, yüzme havuzu, buz pisti ve kilise olduğunu da ileri sürdü.

Rus basını ise Navalny’nin paylaştığı görüntülerin, yapının dekore edilmesinde görevli bir mimar tarafından sızdırıldığını iddia etti. Putin'in sarayı olarak lanse edilen ultra lüks şatoda, yapının iç mekanının şaşırtıcı 3 boyutlu görüntüleri gözler önüne seriliyor.

Navalny, Rus medyasının yıllar önce Putin ile bağlantı kurduğu ve Monako’dan büyük olduğunu ifade ettiği arazinin 'tarihteki en büyük rüşvetle' ödendiğini, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) mülkü çevreleyen yaklaşık 7 bin hektarlık araziye sahip olduğunu ve şato kompleksinin Rus petrol devi Rosneft'in başkanı Igor Sechin ile milyarder iş adamı Gennady Timchenko gibi Putin'in yakın müttefikleri tarafından finanse edildiğini iddia etti.

Navalny, Putin'in Rusya'nın güney Karadeniz kıyısındaki lüks mülklerinin, sızdırılmış kat planlarına sahip olduğunu öne sürerken, Rusya’nın güneyde Karadeniz’e kıyısı olan Gelencik bölgesinde bulunan 100 milyar ruble değerindeki sarayla ilgili belgesel şeklinde bir video paylaştı ve "Burası aşılamaz çitleri, kendi limanı, kendi güvenliği, kilisesi, kendi izin sistemi, uçuşa yasak bölge ve hatta kendi sınır kontrol noktası var. Rusya içinde kesinlikle ayrı bir şehir, hatta bir devlet." dedi.

Navalny, Putin'in sarayının, Karadeniz kıyısında bulunduğunu ve elinde Putin’e karşı olan fakat kimliğini açıklamak istemeyen bazı kişiler tarafından sızdırılmış görüntüler olduğunu ileri sürdü.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov salı günü devlet haber ajansı RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada iddiaları 'gerçek dışı' olarak nitelendirdi.

44 yaşındaki Navalny, 'dünyanın en zengin adamı' olarak nitelendirdiği Rus liderin, 17 yaşındaki aşk çocuğu da dahil olmak üzere, 'hayatındaki kadınların' ve ailelerinin masraflarını karşılamak için bir 'rüşvet fonu' kullandığını iddia etti.

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