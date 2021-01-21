Putin'in gizli sarayı ortaya çıktı: Striptiz kulübü, kumarhane, tünel...

Navalny'ın blogunda yayınlanan görüntüler, muhalif aktivist tutuklanmadan önce kaydedilen iki saatlik bir Youtube videosuyla birlikte yayınlanan devasa bir soruşturmanın parçası. Önce Rusya'da sonra da tüm günyada gündem yaratan görüntüler, tartışılmaya devam ediyor.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalny'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalny'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği iddia edilmişti. Kremline muhalif 44 yaşındaki Navalny, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Aleksey Navalny, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Kremlin'i sık sık eleştiren muhalif Alexey Navalnıy'ın Putin'e ait olduğunu iddia ettiği 1 milyar sterlin değerindeki 'sarayının' görüntülerinin internette yayınlanmasıyla birlikte 24 saat içinde 24 milyondan fazla görüntülendi.

Putin'in sarayında süper lüks odaların yanı sıra striptiz salonu, içinde direk dansı yapılabilecek alan, kumarhane, spa, sinema ve tiyatro görüntüleri yer alırken, mekanın arazisinin Monako'nun 39 katı büyüklüğünde olduğu öne sürüldü. Navalnıy, internet üzerinden hazırladığı platformda Putin'in mülkünde gizli bir tünel, yüzme havuzu, buz pisti ve kilise olduğunu da ileri sürdü.

Rus basını ise Navalny’nin paylaştığı görüntülerin, yapının dekore edilmesinde görevli bir mimar tarafından sızdırıldığını iddia etti. Putin'in sarayı olarak lanse edilen ultra lüks şatoda, yapının iç mekanının şaşırtıcı 3 boyutlu görüntüleri gözler önüne seriliyor.

Navalny, Rus medyasının yıllar önce Putin ile bağlantı kurduğu ve Monako’dan büyük olduğunu ifade ettiği arazinin 'tarihteki en büyük rüşvetle' ödendiğini, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) mülkü çevreleyen yaklaşık 7 bin hektarlık araziye sahip olduğunu ve şato kompleksinin Rus petrol devi Rosneft'in başkanı Igor Sechin ile milyarder iş adamı Gennady Timchenko gibi Putin'in yakın müttefikleri tarafından finanse edildiğini iddia etti.