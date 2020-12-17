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Putin: Koronavirüs aşısı yaptıracağım

17.12.2020 14:54 | Son Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıl sonu değerlendirme toplantısında kendisinin de koronavirüs aşısını yaptıracağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl olduğu gibi bu yıl da yıl sonu basın toplantısı düzenliyor. Daha önce Kremlin Sarayı’nda gerçekleşen bu toplantılarda gazeteciler Putin’e yüz yüze sorular soruyordu. Salgın nedeniyle bu yıl formatta değişiklik yapıldı. Rusya’nın farklı bölgelerinde kurulan basın odalarında toplanan gazeteciler telekonferans yoluyla Putin’e sorular sordu. Putin ise gazetecilerin sorularına Kremlin Sarayı’ndan görüntülü olarak cevap verdi. Birçok televizyon kanalından canlı yayınlanan toplantıda moderatörlük görevini Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov üstlendi.

“SALGINA HAZIRLIKLI DEĞİLDİK”

Rusya’nın sağlık sisteminin salgına hazır olmadığını söyleyen Putin, “Pandeminin hayatın her alanını etkilediği doğru, fakat bu koronavirüs Rusya’ya özgü değil, tüm dünyaya özgü bir problem. Pek çok sorunla karşılaşmış olmamıza rağmen kesin bir biçimde söyleyebilirim ki bu problemleri iyi bir biçimde başa çıktık, muhtemelen pek çok ülkeden çok daha iyi bir biçimde. Bazı problemler hala çözülemedi. Hala karşılaştığımız sorunlar denizi var. Bu sorunlara hızlıca cevap verebilme yeteneği de var. Personellerimizi hemen yetiştirebildik, tıbbi kurumlarımızı hazırladık, ek ödemeler tahsis ettik ve sağlık alanındaki öğrencilerimizi harekete geçirebildik” dedi. Yaptıkları reformlar sayesinde Rus halkının doğrudan tıbbi ürün ve ilaçlara ulaşabildiğini söyleyen Putin, “Ülkede koruyucu ekipman üretimimizi hızla artırdık. Maske üretimimiz 20 kat arttı. İlaç hacmi 2 katına çıktı. Bazı bölgelerde sorunlar var ama bunlar lojistik, üretim ve satın almayla ilgili sorunlar” ifadelerini kullandı.

“SIRA BANA GELİNCE KORONA AŞISI YAPTIRACAĞIM”

Rusya lideri Putin, Novosibirsk Bölgesi’nden bir gazetecinin aşı yaptırıp yaptırmayacağı ile ilgili soruya cevap vererek, “Rusya, koronavirüs aşısını üreten ve tescil ettiren ilk ülke. Sputnik V iyi bir aşı, hem güvenli hem de hızlı etki ediyor. Belli yaş aralığındaki kişilere aşı uygulanmaya devam ediliyor. Herkesi uzmanların tavsiyelerine uymaya davet ediyorum. Benim yaş aralığımdakiler için aşı sırası henüz gelmedi. Bu yüzden daha aşı olmadım. Ama sıra bana gelince korona virüs aşısı yaptıracağım” dedi.

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