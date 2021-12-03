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Qualcomm MediaTek’e meydan okudu!

03.12.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mobil teknoloji dünyasında yonga seti denildiğinde akla ilk gelen iki isim kuşkusuz MediaTek ve Qualcomm’dur. Her ne kadar bu rekabette uzunca bir süre Qualcomm önde gitse de, MediaTek rakibine ciddi anlamda yetişti.

Qualcomm MediaTek’e meydan okudu!

MediaTek gerek son dönemlerdeki atılımlarıyla gerekse de Dimensity 9000 modelinin bu alanda birçok “ilkin” temsilcisi olmasıyla Qualcomm‘u yakalamış ve hatta kimilerine göre geride bırakmıştı.

Teknoloji dünyasının otorite isimleri bile, Qualcomm‘un Snapdragon yonga seti serisinde isim değişikliğine gidilmesini, şirketin son zamanlarda MediaTek‘in gölgesinde kalmasına bağlamıştı. İşte bu şartlar altında geliştirilen ancak birçok konuda ilk olma hazzını rakibini kaptıran yeni Snapdragon yonga seti, yine de daha önce pek görülmemiş bununla birlikte ancak ilave özellikler olarak dikkat çeken pek çok yönüyle ve yeni ismiyle resmen tanıtıldı.

Snapdragon 8 Gen 1 ismiyle tanıtılan yeni yonga setinde 1 adet 3GHz Cortex-X2, 3 adet 2.5GHz Cortex-A710 ve 4 adet 1.8GHz Cortex-A55 çekirdek yapısı bulunuyor. Yonga setinde 4nm mimarisinin kullanılması bu modeli, selefi olan Snapdragon 888’e göre %20 daha hızlı ve %30 daha verimli kılıyor.

Ayrıca yonga setinde bulunan ve henüz modeli hakkında net bir bilgi verilmeyen yeni nesil Adreno grafik birimi sayesinde de %30 performans %25’de enerji verimliliği artışı geliyor.

Tüm bunlara ilave olarak, yeni nesil Snapdragon yonga seti, ışıklandırmadan ses yapısına, Bluetooth’dan güvenlik modüllerine kadar birçok konuda iyileştirme veya yeni özellikler vadediyor.

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