Raf ömrünü uzatmak için ekliyorlar ama sağlığı tehdit ediyor! Uzman isim uyardı: Ciddi sorunlara yol açabilir!

Katkı maddelerinin insan sağlığı üzerindeki risklerini anlatan Diyetisyen Gizem Özölmez, "Günlük hayatımızda sıkça tükettiğimiz paketli gıdalar, içerdiği katkı maddeleriyle sağlığımızı tehdit ediyor olabilir. Raf ömrünü uzatmak amacıyla eklenen renklendiriciler, koruyucular ve tatlandırıcılar, yiyeceklerin görünümünü ve lezzetini korusa da sağlığımız üzerinde ciddi etkiler bırakabiliyor." dedi.

‘İNSAN SAĞLIĞINI CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLEYEBİLİR’

Gıda katkı maddelerinin, özellikle renklendiriciler, koruyucular, antioksidanlar, tatlandırıcılar ve jelleştiriciler gibi birçok farklı türü olduğunu belirten Diyetisyen Özölmez, bunların yaygın olarak gofret, kek, et ve süt ürünleri gibi paketli gıdalarda bulunduğunu söyledi. Özölmez, "Bu maddeler, gıdaların raf ömrünü uzatırken, bilinçsiz kullanımda insan sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. Özellikle alerjik reaksiyonlar, metabolik problemler, sindirim sorunları ve bağışıklık sistemi zayıflaması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir." diye konuştu.

‘RİSK GRUPLARI DAHA DİKKATLİ OLMALI’

Gıda katkı maddelerinin etkileri konusunda risk gruplarını uyaran Özölmez, "Hamileler, emziren anneler, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler, katkı maddelerine karşı daha dikkatli olmalıdır. Bu grupların beslenme alışkanlıklarını düzenleyerek, hazır gıdalardan kaçınmaları ve dengeli bir beslenme programı takip etmeleri büyük önem taşır." ifadelerini kullandı.

DENGELİ VE BİLİNÇLİ BESLENMENİN ÖNEMİ

Beslenme düzeninde, sağlıksız gıdalardan uzak durulması gerektiğini söyleyen Özölmez, "Tek tip beslenme yerine sağlıklı ve dengeli bir beslenme modeli tercih edilmelidir. Bu sayede sağlığımızı koruyabilir ve gıda katkı maddelerinin olumsuz etkilerinden kaçınabiliriz. Katkı maddelerinin beslenme düzeninden tamamen çıkarılması zor. Bu nedenle bilinçli tüketim ve üreticilerin koyduğu miktarların denetlenmesi sağlıklı bir yaşam için kritiktir." dedi.

DHA