Rahat bir uyku çekin! İşte horlamayı durduran jel yapımı

Horlama giderici jel sayesinde rahat bir nefes alıp derin, horultusuz bir uykuya geçmeye ne dersiniz? Öyleyse bu gece için hazırlıklara başlayalım!

MALZEMELER

Nane, okaliptüs, mercankçşk ve lavanta esans yağları

2 paket jelatin

Bir su bardağı su

Bir yemek kaşığı tuz

2 mason kavanoz

NASIL YAPILIR?

Küçük bir tava ya da tencerenin içine bir bardak suyun üçte birini koyun. İçine tuzu ekleyin.

Ocağın altını orta ateşte açın ve tuz eriyene kadar karıştırın.

Tuz eriyince içine jelatinleri ilave edin. Jelatinler çözünene kadar karıştırma işlemine devam edin.

Malzeme eridikten sonra karışımı ocaktan alın ve içine kalan suyu ilave edin. Sıvı karışımı kavanozlara ayırın. Kavanozların içine 20 damla mercanköşk, nane, okaliptüs yağı ve 5 damla lavanta yağı ekleyin.

Hazırladığınız jeli ılıyana kadar oda sıcaklığında bekletin. Ardından dolaba koyabilirsiniz.

Karışımı yatmadan hemen önce derin derin 3 kere koklayın. Sonrasında odanıza alın ve komodinin başına ağzı açık şekilde bırakın. Sağlıklı uykular :)

