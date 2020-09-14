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Rahat bir uyku çekin! İşte horlamayı durduran jel yapımı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Soğuk algınlığı, burun içi tahriş olması gibi durumlarda tıkanan burun uyku sırasında horlamaya neden olabilir. Nefes almayı zorlaştıran tıkalı burunu açmanın yolu ise esansiyel yağlardan geçiyor. İşte tıkalı burnu açıp horlamayı sıfırlayan doğal karışım.

Rahat bir uyku çekin! İşte horlamayı durduran jel yapımı

Horlama giderici jel sayesinde rahat bir nefes alıp derin, horultusuz bir uykuya geçmeye ne dersiniz? Öyleyse bu gece için hazırlıklara başlayalım!

MALZEMELER

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Nane, okaliptüs, mercankçşk ve lavanta esans yağları
2 paket jelatin
Bir su bardağı su
Bir yemek kaşığı tuz
2 mason kavanoz

NASIL YAPILIR?
Küçük bir tava ya da tencerenin içine bir bardak suyun üçte birini koyun. İçine tuzu ekleyin.
Ocağın altını orta ateşte açın ve tuz eriyene kadar karıştırın.
Tuz eriyince içine jelatinleri ilave edin. Jelatinler çözünene kadar karıştırma işlemine devam edin.
Malzeme eridikten sonra karışımı ocaktan alın ve içine kalan suyu ilave edin. Sıvı karışımı kavanozlara ayırın. Kavanozların içine 20 damla mercanköşk, nane, okaliptüs yağı ve 5 damla lavanta yağı ekleyin.
Hazırladığınız jeli ılıyana kadar oda sıcaklığında bekletin. Ardından dolaba koyabilirsiniz.
Karışımı yatmadan hemen önce derin derin 3 kere koklayın. Sonrasında odanıza alın ve komodinin başına ağzı açık şekilde bırakın. Sağlıklı uykular :)

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