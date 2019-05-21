Rahim duvarı kalınlaşması gebeliğe engel midir?

Fizyolojik olarak her sağlıklı kadının vücudu, adet başlangıcıyla birlikte östrojen hormonu salgılar. Yumurtlama döneminde salgılanan östrojen, progesteron hormonu ile birleşerek rahim duvarı kalınlaşmasını önleyen bir yapıya dönüşür. Rahim ise üç tabakadan oluşur. Endometrium, myometrium, perimetrium.

RAHİM DUVARI NEDEN KALINLAŞIR?

Halk dilinde rahim duvarı olarak adlandırılan “Endometrium hiperplazisi” her adet döneminde kalınlaşmaya başlar ve bir sonraki adet döneminde dökülerek atılır.

Yani rahim kalınlaşması her ay meydana gelen bir durumdur ancak rahim iç tabakasını normalden daha fazla kalınlaşmasına sebep olma durumu rahim duvarı kalınlaşması olarak adlandırılır.

JİNEKOLOJİK MUAYENE YAPTIRILMALI?

Uzun süre rahmin kalın kalması; adet gecikmelerine, ağrılı adet dönemine ve kasık ağrısı ve kanamalarına sebep olabilir. Uzun dönem adet görememe ya da yılda 1-2 kez adet görme durumu rahim kanseri açısından risk oluşturabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında, kesinlikle jinekolojik muayene yaptırılması gereklidir.