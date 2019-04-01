KADIN

Rahmi olmadan doğdu, 55 yaşındaki kadın, kızı için torununu doğurdu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 01.04.2019 14:07 | Son Güncelleme

Tracey Smith 15 yaşındayken regl dönemine giremediği için doktora gitti. Yumurtalıkları ve fallop tüplerinin olmasına rağmen genç kadına rahmi olmadığı söylendi. Bu onun çocuğu olmayacağı anlamına geliyordu. Ancak Tracey'in annesi doğuştan rahmi olmayan kızı için taşıyıcı annelik yaptı.

Rahmi olmadan doğdu, 55 yaşındaki kadın, kızı için torununu doğurdu

Britanya’nın Coventry kentinde yaşayan 55 yaşındaki Emma Miles, doğuştan rahmi olmayan kızı için taşıyıcı annelik yaptı. 3.4 kilo ağırlığındaki kız bebeği dünyaya getiren Miles, torununu dünyaya getiren anneanneler listesine adını yazdırdı.

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Yaşadıklarını basına anlatan Miles, “Tracey’nin anne olamamasına çok üzülüyordum. Bir gün ona bebeği taşıyarak yardım edebileceğimi söyledim. İleri yaşıma rağmen sadece kızım için özel bir şey yapmaya odaklandım” dedi. İşine döndüğünü ve sağlığının iyi olduğunu belirten Miles, kızı ve damadı Evie’ye bir kardeş yapmak isterlerse bir kez daha taşıyıcı annelik yapmaya hazır olduğunun da altını çizdi.

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Rahmi olmadığını 15 yaşında öğrendiğini anlatan Smith ise “O gün dünya başıma yıkılmıştı. Ama annem benim için öyle bir şey yaptı ki dünyam aydınlandı” diyerek duygularını ifade etti.

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2016’da Yunanistan’da torununu dünyaya getiren 67 yaşındaki Anastassia Ontou dünyanın en yaşlı taşıyıcı annesi olmuştu.

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Tracey Smith’e konulan Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu tanısı ‘doğuştan rahim ve vajinanın belli bir kısmının olmaması’ şeklinde açıklanıyor. Sendroma 5 bin kadından birinde rastlanıyor.

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Tracey Smith Emma Miles

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