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  4. Rahşan Ecevit hayatını kaybetti (5)

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti (5)

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2020 01:11 | Son Güncelleme

AKSAKAL, BAŞHEKİMLİK ADINA AÇIKLAMADA BULUNDU DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit’in vefatına ilişkin Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği adına açıklamada bulundu.

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti (5)

AKSAKAL, BAŞHEKİMLİK ADINA AÇIKLAMADA BULUNDU
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit’in vefatına ilişkin Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği adına açıklamada bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile birlikte kameraların karşısına geçen Aksakal, "Türk siyasetinde önemli bir yeri olan Başbakanlarımızdan DSP’nin Onursal Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit’in saygıdeğer eşleri ve DSP’nin Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit’i son yolculuğuna uğurlayacağız. Bugün kendileri Hakk’ın rahmetine kavuştular. Uzunca zamandır bir tedavi süreci yaşıyordu. Bu konuda Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizin de basın açıklamasını sizlerle paylaşmak isterim; ‘26.12.2019 tarihinden itibaren hastanemizde akciğer enfeksiyonu ve kronik böbrek hastalığı tanılarıyla yatırılarak tedavisine başlanmış ve 27 Aralık 2019 tarihinde genel durumunun bozulması üzerine Dâhiliye Yoğun Bakımı’nda tedavisine devam edilmiştir. Ancak çoklu organ yetmezliği nedeniyle 17 Ocak 2020 yani bugün saat 21.10 itibariyle tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir.' Türk milletinin başı sağ olsun cenazeyle, defin işlemleriyle ilgili sürecin yarın sizlerle paylaşılacak. O Program çerçevesinde gerekli merasim düzenlenecektir" açıklamasında bulundu.
'2007 YILINDA ALINMIŞ KARAR VAR'
Ecevit’in Devlet Mezarlığı’nda defnedilmesi talebi için konuşan Aksakal, "Bu konuda Cumhurbaşkanlığı nezdinde iletişime geçtik. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü’yle görüşmelerimizi sürdürdük. Sayın Cumhurbaşkanına talebimiz iletildi. Daha önceden de bu konuda bir karar alındığı yönünde bir bilgimiz var. 2007 yılında alınmış resmi bir karar var. Muhtemelen devlet mezarlığına defnedilecek. Bu programla ilgili geniş bilgiyi sizlerle paylaşacağız" dedi.
CHP’li Yıldırım Kaya ise Rahşan Ecevit’in Cumhuriyet değerleriyle yaşamış bir siyaset insanı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Rahşan Hanım Cumhuriyetle yaşıt. Cumhuriyet değerleriyle büyümüş, Cumhuriyet değerleri için tüm yaşamını adamış bir siyaset insanıydı. Aynı zamanda Sayın Bülent Ecevit’in, Başbakanımızın kıymetli eşiydi. O kıymetler buluştu. Devlet Mezarlığı’nda, birlikte olacaklarına olan düşüncemiz kanidir. 2007’de zaten resmi bir karar var. CHP olarak biz de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu konuyu takip ediyor. Ulusumuzun başı sağ olsun."
DSP Genel Başkanı Aksakal, defin işleminin en erken Pazar günü gerçekleşebileceğini ve yarın defin yerine ilişkin açıklama yapılacağını söyledi.

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Rahşan Ecevit hayatını kaybetti (5)

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