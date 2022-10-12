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Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2023 Ramazan ayı kaç gün sürecek?

12.10.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının Müslüman alemi için büyük önemi bulunuyor. Oruç ayı olarak da bilinen Ramazan bu sene hangi günlere denk geldiği araştırılıyor. 2023 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2023 Ramazan ayı kaç gün sürecek? İşte merak edilenler...

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2023 Ramazan ayı kaç gün sürecek?

2022'nin sonlarına doğru yaklaşılırken Müslüman alemi Ramazan ayının ne zaman başlayacağını araştırmaya koyuldu. Ramazan ayı 2023'ün ilk yıllarında idrak edecek. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2023 Ramazan ayı kaç gün sürecek? İşte merak edilenler...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 23 Mart 2023'te başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak. İlk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gecede kalkılacak.

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor.,

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi mübarek üç aylar içerisinde yer alır. 17 Nisan 2023'te idrak edecek.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

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