2022'nin sonlarına doğru yaklaşılırken Müslüman alemi Ramazan ayının ne zaman başlayacağını araştırmaya koyuldu. Ramazan ayı 2023'ün ilk yıllarında idrak edecek. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2023 Ramazan ayı kaç gün sürecek? İşte merak edilenler...
Ramazan ayı 23 Mart 2023'te başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak. İlk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gecede kalkılacak.
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor.,
Kadir Gecesi mübarek üç aylar içerisinde yer alır. 17 Nisan 2023'te idrak edecek.
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
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