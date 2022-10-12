2022'nin sonlarına doğru yaklaşılırken Müslüman alemi Ramazan ayının ne zaman başlayacağını araştırmaya koyuldu. Ramazan ayı 2023'ün ilk yıllarında idrak edecek. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2023 Ramazan ayı kaç gün sürecek? İşte merak edilenler...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 23 Mart 2023'te başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak. İlk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gecede kalkılacak.

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor.,

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi mübarek üç aylar içerisinde yer alır. 17 Nisan 2023'te idrak edecek.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

