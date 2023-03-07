Ramazan ayına kaç gün kaldı, ilk oruç ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihlerde? 2023 resmi tatiller

Üç aylara girilmesiyle Ramazan ayına adım adım yaklaşılıyor. Regaib, Miraç ve Berat Kandillerini geride bıraktık. Berat Kandili'nin de idrak edilmesiyle Ramazan ayına çok az bir vakit kaldı. Kullanıcılar, mübarek Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Ramazan ayına kaç gün kaldı, ilk oruç ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihlerde? Ayrıntılar haberimizde...

RAMAZAN AYINA KAÇ GÜN KALDI, İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan olan Ramazan ayında ilk oruç için 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. İlk oruç 23 Mart'ta tutulacak.

23 Mart Perşembe günü başlayacak olan mübarek Ramazan ayı, 20 Nisan Pazar günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHLERDE?

Ramazan ayının bitimiyle birlikte Ramazan Bayramı kutlanacak. Milyonlarca Müslüman, bir aylık oruç ibadetinin sonunda bayram namazıyla birlikte Ramazan Bayramını idrak edecek. Ramazan

Bayramı tarihleri ise şu şekilde:

Ramazan Bayramı Arefe: 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

2023 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe: 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar



