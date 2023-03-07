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Ramazan ayına kaç gün kaldı, ilk oruç ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihlerde? 2023 resmi tatiller

07.03.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek Berat Kandili'nin de idrak edilmesiyle Ramazan ayına iyice yaklaşıldı. Oruç ibadetlerini yapmak isteyen vatandaşlar Ramazan ayının ne zaman başlayacağını araştırıyor. İlk oruç ve ilk sahur da en çok araştırılan konulardan oldu. Peki Ramazan ayına kaç gün kaldı, ilk oruç ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihlerde? İşte 2023 resmi tatiller takvimi...

Ramazan ayına kaç gün kaldı, ilk oruç ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihlerde? 2023 resmi tatiller

Üç aylara girilmesiyle Ramazan ayına adım adım yaklaşılıyor. Regaib, Miraç ve Berat Kandillerini geride bıraktık. Berat Kandili'nin de idrak edilmesiyle Ramazan ayına çok az bir vakit kaldı. Kullanıcılar, mübarek Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Ramazan ayına kaç gün kaldı, ilk oruç ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihlerde? Ayrıntılar haberimizde...

RAMAZAN AYINA KAÇ GÜN KALDI, İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan olan Ramazan ayında ilk oruç için 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. İlk oruç 23 Mart'ta tutulacak.

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23 Mart Perşembe günü başlayacak olan mübarek Ramazan ayı, 20 Nisan Pazar günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHLERDE?

Ramazan ayının bitimiyle birlikte Ramazan Bayramı kutlanacak. Milyonlarca Müslüman, bir aylık oruç ibadetinin sonunda bayram namazıyla birlikte Ramazan Bayramını idrak edecek. Ramazan

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Bayramı tarihleri ise şu şekilde:

Ramazan Bayramı Arefe: 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

2023 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe: 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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