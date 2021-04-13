Ramazan ayında okunacak dua ve sureler | Ramazan'da nasıl ibadet edilmeli?

Peygamber Efendimiz, Ramazan ayını oruçlu geçiren, dua eden, namaz kılan, Allah’tan af dileyen herkesin duasının kabul ve makbul olacağını söylemiştir. Bu yüzden Ramazan ayında okunacak dua ve sureler önemlidir. Ramazan ayını ibadet ile geçirenin tövbeleri de kabul olunur. RAMAZAN’DA NASIL İBADET EDİLMELİ? Üç aylar arasından olan Ramazan Ayı, Allah (C.C)'un katındaki en kıymetli ve en kutsal aylardan biridir. Dua ve ibadetin bereketinin yoğun olduğu Ramazan ayında 1 ay boyunca oruç tutan Müslümanlar, her anlarında dillerinden duayı ve tespihleri ile Ramazan-ı Şerif'i dolu dolu ibadetle geçirmek için ayrıca nafile olarak teravih namazı kılarlar ve Allah’ın rahmetini umarak affedilmeyi beklerler. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammet Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem, her halinde, hareketinde ve her anında el açıp dua eder, bizim de dua etmemizi buyurmuştur. Çünkü dua, Rabbe yakınlaştıran bir araçtır. Ramazan ayı girince Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammet Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem, dualarını daha da arttırırdı. "Oruçlunun iftar vaktindeki duası reddedilmez" müjdesini verirdi.

Allah’ın Resulü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammet Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Ya Rabbi, her şeyi kuşatan rahmetinin hakkı için beni affet, beni bağışla" diye dualarda bulunurdu. Özellikle mübarek Ramazan’da gecelerinde Allah-u Teâlâ' ın rahmeti boldur coşar ve taşar, Ramazan bir dua denizi olur Ramazan ayının girmesi ile beraber Yüce Yaradan kullarını dua etmeye davet eder, yapılacak bütün duaları kabul edeceğini buyururdu. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammet Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in dile getirdiği gibi: "Ramazan- Şerif’in ilk gecesinde Cennet kapıları ardına kadar açılır ve her gece sabaha kadar bir çağırıcı seslenir: "Günahlarının affedilmesi için bağışlanmak isteyen yok mu? Tövbe eden yok mu? Allah tövbesini kabul buyursun. "Dua eden yok mu? Cevap verilsin. "Kendisi için bir şey isteyen yok mu? İsteği hemen yerine getirilsin." Oruç tutan her ümmeti, duası Allah katında asla reddedilmeyecek üç kişi arasında olduğunu bildiren ve sayan Sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammet Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ümmetine şu uyarılarda bulunurdu: "Üç kişinin duası asla geri çevrilmez: Adalet üzere hüküm veren hâkimin, İftar edinceye kadar oruç tutanın ümmetin ve zulme, haksızlığa uğrayan mazlumun" şeklinde buyurmuştur.

Bilindiği gibi Ramazan ayı duaların kabul ve makbul olacağı, karşılık verileceği özel, müstesna ve kıymetli bir aydır. Oruçlu ağzın duası her zaman makbuldür. Hadis-i şerif bu müjdeyi dile getirir: "Her oruç tutan kulun iftar vaktinde kabul olunacak bir duası vardır. Duasının karşılığı mükâfat olarak ya dünyada verilir ya da ahirette ebedi bir surette ihsan edilir." (Kenzü'l-Ummal, 3:328) Oruçlu olduğu dönemlerde iftar vaktinin gelmesi ile Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammet Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle dua ederdi: "Ey Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum." "Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşâ sevap kesinleşti." Hadis-i şerifte bu manaya dikkat çekilir ve müminler duaya teşvik edilirler:" Dua örnekleri "Bismillahirrahmanirrahim" "Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)'ın adıyla;" Allahummec'al siyami fihi siyam'es-saimin ve giyami fihi giyam'el-gaimin ve nebbihni an nevmet'il-ğafilin ve heb li curmi fihi ya ilah'el-alemin ve'fu anni ya afiyen an'il-mucrimin"