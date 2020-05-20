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Ramazan Bayramı'nda hangi dükkanlar açık? Bakkal, market ve tatlıcılar hangi gün hangi saatlerde açık olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 10:55 | Son Güncelleme

Türkiye ilk kez bir Ramazan Bayramı'nı evinde geçirmeye hazırlanıyor. Koronavirüs nedeniyle 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Peki bayram arifesinde ve bayram günlerinde hangi dükkanlar açık olacak? Bakkal, market ve tatlıcılar hangi gün hangi saatlerde açık olacak? İşte tüm detaylar...

Ramazan Bayramı'nda hangi dükkanlar açık? Bakkal, market ve tatlıcılar hangi gün hangi saatlerde açık olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü yaptığı açıklamayla, Ramazan Bayramı’nı kapsayan 23-24-25-26 Mayıs günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Dün de İçişleri Bakanlığı 81 kentin valiliklerine kapsamlı bir genelge gönderdi.

BAYRAMDA HANGİ DÜKKANLAR AÇIK OLACAK?

Bayramı evde geçirecek vatandaşlar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinde hangi dükkanların hizmet vereceğini merak ediyor.

BAKKAL, MARKET VE TATLICILAR HANGİ SAATLER AÇIK?

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre bayram arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

ARAÇ KULLANMAK YASAK!

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı vatandaşlar hariç herkes zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için, araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemiş dükkanlarına 10.00-17.00 saatleri arasında gidip gelebilecekler.

4 GÜN BOYUNCA DÜKKANLAR TAMAMEN KAPALI

24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

FIRIN, PASTANE VE TATLICILAR AÇIK MI OLACAK?

Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.

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