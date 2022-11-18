Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Ramazan ve Kurban Bayramı hangi tarihte? 2023 Dini günler takvimi

Müslümanlar 2023 Dini günleri araştırmaya başladı.
Peki Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Ramazan ve Kurban Bayramı hangi tarihte? İşte 2023 Dini günler takvimi...
Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak.
Kurban Bayramı 29 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 2 Temmuz, Pazar günü sona erecek.
23 Ocak 2023 Pazartesi: Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma: Mirac Kandili
06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe: Ramazan Başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi: Kadir Gecesi
20 Nisan 2023 Perşembe: Arefe
21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)
22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)
23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)
27 Haziran 2023 Salı: Arefe
28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)
29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)
30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)
01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)
19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı
28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü
26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili