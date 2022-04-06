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  4. Ramazan’da diş bakımını ihmal etmeyin! Bakteri oluşumu bu şekilde daha çok artıyor

Ramazan’da diş bakımını ihmal etmeyin! Bakteri oluşumu bu şekilde daha çok artıyor

06.04.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında oruç tutulmasından dolayı neredeyse tüm gün yiyecek ve içecek tüketilmemesi, ağız ve diş bakımının ihmal edilmesine yol açabiliyor. Ağız ve diş bakımında doğru bilinen yanlışların olduğunu ifade eden uzmanlar; dişlerin çok sert fırçalanması, karbonat ve bitki çaylarının kullanılması ile daha iyi temizlendiği algısının yanlış olduğunu ifade ediyor.

Ramazan’da diş bakımını ihmal etmeyin! Bakteri oluşumu bu şekilde daha çok artıyor

Ramazan ayı için oruç ibadetinin yerine getirildiği şu günlerde uzmanlar, dişlerin ara yüz temizliğinin etkin bir şekilde yapılmasının önemli olduğuna dikkat çekerek şekerli, asitli gıda tüketimi ve sigara kullanımı gibi alışkanlıkların dişlerde asit üreten bakterileri artırdığını vurguluyor. Ağız ve diş sağlığını koruyacak yöntemleri ve doğru bilinen yanlışlara karşı dikkatli olunuz.

DİŞ BAKIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dişlerin çok sert ve aşındırıcı bir şekilde fırçalanması, dişlerin iç kısımlarını aşınmadan ve çürümeden koruyan diş minesinin aşındırabilir ve dişlerinize zarar verebilir.

Dişlerin ara yüz temizliğinin etkin bir şekilde yapılabilmesidir. Diş ipi yerine ara yüz diş fırçası da kullanılabilir ama özellikle çapraşık dişlerde diş ipi kullanılmalı.

DİŞ ETİ KANAMALARINA DİKKAT

Diş fırçalanırken diş etlerinde kanama oluyorsa hiç müdahale edilmemesi gerektiği yönünde yanlış bir düşünceden de bahsedebiliriz. Diş eti kanaması genellikle diş fırçası kıllarının aralara düzgün olarak ulaşmaması sonucu dişler arasında bakteri ve plak biriktiği zamanlarda görülür. Bakteri oluşumları ise diş eti iltihaplanmalarına yol açar. Kanama da bu sürecin bir aşamasıdır. Ancak, diş ipi kullanımı alışkanlık haline getirilirse iltihaplanmanın ve dolayısıyla kanamanın önüne geçilebilir.

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KARBONAT VE BİTKİ ÇAYI KULLANIMINA DİKKAT EDİLMELİ

Karbonat ile dişleri ovmanın ya da ağız kokusunu önlemek için bitki çayları ile gargara yapmanın fazla miktarda ve kontrolsüz uygulanması durumunda dişlerinize zarar verebilir. Her gün karbonat ile diş fırçalamak, dişlerde hasar oluşturacak kadar aşınmalara neden olabilir. Karbonat, iri granüllü maddeler olduğu için dişin mine tabakalarını çizer ve aşındırır. Bitki çaylarını fazla tüketmek de dişlerde renklenmeye yol açabilir.

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SİGARA KULLANIMI BAKTERİ ARTIŞINA YOL AÇIYOR

Ağız ve diş sağlığına yeterince özen göstermemek diş çürüklerine sebep olabilir. Ağız ve dişlerin bakımı düzenli olarak yapılmadığı takdirde hali hazırda ağzımızda bulunan bakterilerin sayısı artarak diş yüzeyine yapışacak ve diş üzerinde delikler oluşacaktır. Bu asit üreten bakterilerin artmasındaki ana sebeplerin başında ise yemeklerden sonra dişlerin fırçalanmaması, diş ipi ile dişler arasında kalan yemek artıklarının temizlenmemesi, şekerli ve asitli gıda tüketimi, sigara kullanımı gibi yaşam tarzımızı oluşturan alışkanlıklar geliyor.


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