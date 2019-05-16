Ramazanda ağız ve diş bakımı nasıl olmalı?

Bunların önlenmesi açısından Dünyaca ünlü diş hekimlerinin bulunduğu Avrupa Estetik Diş Hekimliği (EAED) Akademisi’nin dört Türk üyesinden biri olan Güzin Kırsaçlıoğlu, ramazan ayında ağız ve diş bakımına her zamankinden daha çok özen gösterilmesi gerektiğini dile getiriyor.

RAMAZANDA AĞIZ KOKUSU NASIL ÖNLENİR?

Ağızda önceden oluşan çürükler ve iltihapların ağız kokusuna neden olduğunu dile getiren Kırsaçlıoğlu, “Bu bakteriler de ağızda yayılarak ağız kokusuna neden oluyor.Yeme ve içme alışkanlıklarının azalmasından dolayı ağızda oluşan bakteriler artar ve beraberinde tükürük oluşumu azalır. Bunun yanında sahurdan sonra hemen uyumak da diş plaklarının tam olarak temizlenememesine neden oluyor. Bu sorunların önüne geçmek için dişler iftar ve sahur aralığında en az iki dakika fırçalanmalı ve diş ipi kullanılmalı. Bol bol sıvı tüketimi yapılarak tükürük salgısındaki azalmanın önüne geçilmeli” ifadelerini kullandı.

ASİTLİ YİYECEK VE İÇECEKLERDEN KAÇINILMALIDIR

Kırsaçlıoğlu, “Ramazan ayında ağız ve diş bakımı kadar yeme ve içme alışkanlıklarına da dikkat edilmesi gerekiyor. Bu alışkanlıklar vücut sağlığı kadar diş sağlığı için de oldukça önemli. Ramazan ayında özellikle asitli yiyecek ve içecek tüketiminden kaçınılması gerekiyor. Bu aylarda tüketilen asitli içecekler kadar şekerli ve tatlı yiyecekler de diş sağlığı açısından büyük bir tehdit. Bunların önüne geçebilmek için bu aylarda asitli yiyecek ve içecek tüketimi en aza indirilmeli ve diş bakımı mutlaka yapılmalı.” dedi.

