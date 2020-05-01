Ramazanda cinsellik ile ilgili bunlara dikkat! Mastürbasyon yapmak...

Vatandaşlar tarafından çeşitli kurumlara sorulan, arama motorlarında sayısız kez aratılıp zihnimizi meşgul eden sorular ve bu soruların yanıtları sizler için derlendi. Gelin ramazanda cinsellikle alakalı merak edilen 4 maddeye göz atalım.
Ramazanda cinsel ilişkiye girme meselesi birçok internet kullanıcısının merakı olup Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinin ''Sıkça sorulanlar'' bölümündeki yerini almıştır.
Eşlerin birbirleriyle cinsel ilişkiye girmeleri ramazan boyunca kesin olarak yasaklanmamıştır. Yeme içme gibi orucu bozan durumlardan birisi olan cinsel ilişki, oruçlu olunan süre boyunca haram kılınmıştır. Eğer bu süre içerisinde cinsel ilişkide bulunulursa orucun kazası, yani orucun tekrardan tutulması gerekir. Dolayısıyla iftar vaktinden imsak vaktine kadar olan süre içerisinde cinsel ilişkiye girilmesinde sakınca yoktur.
Eşlerin birbirlerine sarılıp öpmeleri ise orucu bozmaz. Fakat yakınlaşma esnasında oluşacak bir boşalma durumunda oruç bozulur ve bir günlük kaza gerektirir.
Ramazan aylarında sıkça sorulan bir diğer soru da oruçlu kendi kendisini tatmin etmesinde bir sakınca olup olmadığıdır.
Oruç yalnızca yeme içmeden değil, birtakım cinsel dürtülerden de uzak durularak gerçekleştirilen bir ibadettir. Oruçlu kişi, cinsel arzularını kontrol etmeyi öğrendiği takdirde manevi olarak tatmin olduğunu hissedecektir.
Eğer kişi nefsine yenik düşüp oruçluyken kendisini tatmin ederse orucunu bozmuş sayılır ve orucunu kaza etmekle yükümlü hale gelir. Kaza süresi bir gündür. Aynı zamanda bu kişiler tövbe etmelidirler.
Ergenlik dönemlerinde özellikle erkeklerin başına sıkça gelen bu durumun, oruç anında yaşanması halinde ne yapılması gerektiği merak konusudur.
Uyku halindeyken peniste ya da vajinada oluşan ıslaklık durumu yani halk arasında bilinen adıyla rüyalanma, oruçlu olunduğunda yaşanırsa oruç bozulmuş sayılmaz. Fakat rüyalanma yoluyla cünüp olan kişilerin bir an önce gusül abdesti alıp günah işlemekten kaçınmaları gerekmektedir.
Ramazan ayında cinselliği düşünmek diyanet tarafından orucu bozmayan bir durum olarak değerlendirilmiştir. Nitekim cinsel ilişki söz konusu değildir.
Düşünme ya da bakma suretiyle oluşacak bir boşalma durumunda ise kişi günahkar olur. Nefsine yenik düşen kişinin orucu bozulmasa bile gusül abdesti alması gereklidir. Ramazan, nefislerin terbiye edilmesi için bir fırsattır. Oruç tutularak kötü alışkanlıklardan uzak durulur ve irade kuvvetlendirilir.
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