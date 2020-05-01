Ramazanda cinsellik ile ilgili bunlara dikkat! Mastürbasyon yapmak...

Vatandaşlar tarafından çeşitli kurumlara sorulan, arama motorlarında sayısız kez aratılıp zihnimizi meşgul eden sorular ve bu soruların yanıtları sizler için derlendi. Gelin ramazanda cinsellikle alakalı merak edilen 4 maddeye göz atalım.

1. RAMAZANDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK GÜNAH MI?

Ramazanda cinsel ilişkiye girme meselesi birçok internet kullanıcısının merakı olup Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinin ''Sıkça sorulanlar'' bölümündeki yerini almıştır.

Eşlerin birbirleriyle cinsel ilişkiye girmeleri ramazan boyunca kesin olarak yasaklanmamıştır. Yeme içme gibi orucu bozan durumlardan birisi olan cinsel ilişki, oruçlu olunan süre boyunca haram kılınmıştır. Eğer bu süre içerisinde cinsel ilişkide bulunulursa orucun kazası, yani orucun tekrardan tutulması gerekir. Dolayısıyla iftar vaktinden imsak vaktine kadar olan süre içerisinde cinsel ilişkiye girilmesinde sakınca yoktur.

Eşlerin birbirlerine sarılıp öpmeleri ise orucu bozmaz. Fakat yakınlaşma esnasında oluşacak bir boşalma durumunda oruç bozulur ve bir günlük kaza gerektirir.

2. MASTÜRBASYON YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan aylarında sıkça sorulan bir diğer soru da oruçlu kendi kendisini tatmin etmesinde bir sakınca olup olmadığıdır.