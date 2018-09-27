Ramil Guliyev hangi alanda yarışarak altın madalyalar kazanmıştır. (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 27 Eylül Perşembe 20.30’da yapılacak spor temalı yarışma için de bir ipucu paylaşıldı. Bu yarışmada sorulacak bir sorunun konusu ise Ramil Guliyev oldu. İpucunda Ramil Guliyev’in hangi alanda yarışarak altın madaylya kazandığı soruldu.

RAMİL GULİYEV

İpucunda Ramil Guliyev ile ilgili sorulan sorunun cevabı 100 metre ve 200 metre koşu yarışları olacak. 100 metre ve 200 metre yarışlarında, ulusal ve uluslararası gençler rekorlarının sahibidir. Ayrıca 200 metre Avrupa gençler rekoru ve 60 metrede ulusal gençler rekorunun da sahibidir. 200 metredeki zamanı, genç atletlerdeki en hızlı ikinci derece olup en hızlı zaman Usain Bolt'a aittir. 2009 yılında dağıtılan Avrupa Atletizminde Yılın Yükselen Yıldızı Ödülü'nde ikinci oldu. 2017 yılında 100 metre yarışında elde ettiği 9,97'lik derece ile 100 metreyi 10 saniyenin altında koşan üçüncü beyaz atlet oldu.

Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20,09 luk derecesiyle 1. olarak Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı getiren isim olmuş ve tarihe geçmiştir.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu akşam 20.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.



