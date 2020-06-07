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'Rampalı çarşı'ya giren kayboluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 10:03 | Son Güncelleme

Konya'da, İç Anadolu'nun en büyük sahaf çarşısı olarak gösterilen 'rampalı çarşı', farklı mimarisiyle dikkat çekiyor. Adını mimari yapısından alan çarşı, birçok öğrencinin uğrak noktası oluyor. 5 katlı binada katlar arasındaki geçişi sağlayan rampalar nedeniyle çarşıya giren, neredeyse kayboluyor. Çarşıdaki kitapçılar, kaçıncı katta olduğunun farkına varamayan müşterilerine sık sık çıkışı tarif ediyor.

Kent merkezinde 35 yıl önce kooperatif tarafından çeşitli iş kollarının kullanımına sunulmak üzere yaptırılan iş merkezinin katları arasındaki geçişler, rampalarla sağlanıyor. Adını da mimari yapısından alan 5 katlı rampalı çarşı, 1995 yılından sonra dikkat çeken mimarisiyle 'sahaf çarşısı' olarak anılmaya başlandı. O dönemde yaklaşık 150 sahafın bulunduğu rampalı çarşı, birçok öğrencinin de uğrak noktası haline geldi. Çarşıya gelenler, rampalar nedeniyle katlar arası geçişlerde hangi katta olduklarının farkına varamıyor.

Çarşıya gelen müşterilerin kaybolduğunu söyleyen 25 yıllık sahaf Atilla Koç, ''Rampalı çarşı Konya’nın ve Türkiye’nin en önemli kültür merkezlerindendir. Mimari olarak katlar arası birbirine bağlantı rampalarla sağlanıyor. Rampalar nedeniyle çarşıya gelen müşteriler kayboluyor, hangi katta olduklarını bilemiyorlar ve çıkışı bulamıyorlar. Biz de sürekli yolu tarif ediyoruz. Çıkışı ararken çarşının depolarına giden vatandaşlar var. Konya’da okuyucu kitlemiz iyi durumdaydı. Rampalı çarşıda salgından önce her gün yoğunluk yaşanırdı. Salgın döneminde ise vatandaşlar, internet üzerinden kitap alışverişi gerçekleştiriyor. Bu salgın döneminde de kitap satışının arttığını gözlemledik" diye konuştu.

'Rampalı çarşı'ya gelenler ise zaman zaman çıkışı bulamadıklarını, hangi katta olduklarının farkına varamadıklarını dile getirdi.

(DHA)

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